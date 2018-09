Metro de Panamá abrió la convocatoria para la licitación de la Línea 3

El Metro de Panamá anunció este miércoles 12 de septiembre, el inicio del proceso de convocatoria para la licitación por Mejor Valor Evaluación Separada Nº. 2017-2-80-0-08-LV-001402 en el portal Panamá Compra, para el proyecto de la Línea 3 del Metro de Panamá en dirección a Panamá Oeste.

El proyecto incluye la ingeniería de diseño, construcción de las obras civiles, instalaciones auxiliares de la línea y estaciones, suministros e instalación del sistema integral que incluye el material rodante (monorriel) y la puesta en marcha del sistema para la Línea 3.

La Línea 3, en sus primera fase, partirá de la Estación de Albrook y recorrerá Arraiján, Nuevo Chorrillo y llegará a Ciudad del Futuro.

El comunicado oficial presentado por el Metro de Panamá, expresa que esta nueva Línea incrementará la capacidad de transporte existente y disminuirá el tiempo promedio de viaje en horas de mayor demanda, representando un beneficio significativo, debido a que se trata de un sector cuya población actual supera los 500 mil habitantes, que generan, en el periodo del horario comprendido de 6:00 A.M. a 8:00 A.M., más de 50 mil viajes en transporte público hacia la ciudad de Panamá.

La Fase I de operación, que tendrá un recorrido de 26.7 kilómetros distribuidas en 14 estaciones, podrá atender una demanda de 17,824 pasajeros para el año 2025, aumentando a 20,667 pasajero para el año 2050.

Dentro de la licitación, el criterio técnico tendrá 51 puntos/porcentajes y la propuesta económica o precio tendrá validez de 49 puntos o porcentaje.

Cada tren contará con 6 vagones y se dividirá la operación de la Línea en dos circuitos:

Circuito Este: Albrook – Nuevo Chorrillo (17.5km)

Circuito Completo: Albrook – Ciudad del Futuro (25.85km)

Panamá ha acordado un financiamiento con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón para cubrir el costo del desarrollo del proyecto.

Las siete empresas precalificadas para participar en esta licitación son:

China Railway Group Limited (CHINA RAILWAY)

Consorcio HP Joint Venture – Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd. – POSCO

Consorcio ACPC Línea 3 Acciona Construcción S.A. y Power Construction Corporation of China Limited

Consorcio Oriental Metro Línea 3 – China Harbour Engineering Company Ltd. y Beijing Urban Construction Group Co.

Consorcio Línea 3 fcc-cicsa-skegfcc construcción, s.a.; Carso Infraestructura y Construcción, a. de c.v.; sk Engineering & Construction co., ltd.

Astaldi, S.p.A.

Consorcio Línea 3 Monorail Panamá Obrascon Huarte Lain, S.A. (OHL), Andrade Gutierrez Engenharia, S.A. y Mota-Engil, Engenharia e Construcao, S.A. (sucursal Panamá – Mota-Engil).

Calendario

Como parte del proceso de licitación, se tiene previsto un recorrido al sitio del proyecto el próximo lunes 8 de octubre a las 8:30 A.M.

La reunión previa de homologación está programada del 9 al 12 de octubre en horario de 8:30 A.M a 4:30 P.M, con el propósito de responder las interrogantes, observaciones y dudas de los proponentes con respecto al Pliego de Cargos.

Las propuestas se estarán recibiendo de manera presencial el 25 de enero de 2019. Luego de recibidas las propuestas se procederá a realizar el acto de apertura de sobre que contiene la Fianza de Propuestas y el sobre que contiene la Propuesta Técnica.

Una vez recibidas las propuestas, por un periodo inicial de 30 días laborables, la Comisión evaluadora procederá a revisar la documentación recibida de Metro de Panamá S.A.

Finalizado este proceso, la Comisión Evaluadora presentará el informe de las propuestas técnicas presentadas para que, posteriormente, el Metro de Panamá pueda comunicar mediante el sistema de Contrataciones Públicas “Panamá Compra” y en los tableros informativos del Metro, con una antelación no mayor a cinco días hábiles, la fecha, hora y lugar del acto público de apertura de sobres con las propuestas económicas.

Sassha Fuenmayor Yépez

sassha.fuenmayor@capital.com.pa

Capital Financiero