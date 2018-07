Metro de Panamá debe esperar adjudicación definitiva del cuarto puente sobre el Canal para avanzar con Línea 3

El Metro de Panamá está próximo a entregar el pliego de cargos para la Línea 3 hacia Panamá Oeste.

Roberto Roy, presidente de la junta directiva del Metro de Panamá, S.A., dijo que actualmente el documento está en revisión por parte de la Dirección de Contrataciones Públicas para que determine si se cumplen las cláusulas del memorando de entendimiento del contrato de financiamiento de este proyecto.

Roy recordó que este proyecto que será financiado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (Jica) tiene un valor de $2,600 millones y se hará un primer desembolso de $288 millones.

Esperamos que este primer desembolso sea en 2019″. Roberto Roy-Presidente ejecutivo del Metro de Panamá, S.A.

Sin embargo, para poder iniciar la construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá, se debe esperar la adjudicación definitiva del cuarto puente sobre el Canal.

Actualmente dos reclamos mantienen retrasado el proceso de adjudicación del proyecto del cuarto puente sobre el Canal, que fue otorgado al consorcio chino conformado por Construction Company y China Harbour Engineering Company LTD.

Roy aseguró que como el Metro de Panamá será usuario del cuarto puente, es importante que se defina la adjudicación.

Siete empresas están precalificadas para la Línea 3 del Metro, en espera del pliego de cargos”.

Se trata de compañías en su mayoría asiáticas: China Railway Group Limited (China Railway) (no es consorcio), Consorcio HP Joint Venture – Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd. – Posco, Consorcio ACPC Línea 3 Acciona Construcción S.A. y Power Construction Corporation of China Limited. (China Power), Consorcio Oriental Metro Línea 3 – China Harbour Engineering Company Ltd. y Beijing Urban Construction Group Co. (Chec).

Además, el Consorcio Línea 3 FCC-CICSA-SKEGFCC Construcción S.A.; Carso Infraestructura y Construcción, A. DE C.V.; SK Engineering & Construction CO., LTD, Astaldi, S.p.A. (no es consorcio) y Consorcio Línea 3 Monorail Panamá Obrascon Huarte Lain, S.A. (OHL), Andrade Gutiérrez Engenharia, S.A. y Mota-Engil, Engenharia e Construcao, S.A. (sucursal Panamá – Mota-Engil) tienen interés en la obra.

El funcionario explicó que ellos tienen que esperar el cuarto puente porque una de las peores cosas que pudieran pasar es que se empezara a trabajar para el proyecto ferroviario y que tengan que parar la obra.

Agregó que ellos deben dar una ventaja de tiempo al puente para poder iniciar la obra de la Línea 3 del Metro porque ellos tienen más capacidad de ejecución.

La Línea 3 del Metro contará con 26 kilómetros de longitud elevada en su primera fase y 14 estaciones.

Partirá de la Estación de Albrook y recorrerá Arraiján, Nuevo Chorrillo y llegará a Ciudad del Futuro.

Se utilizará el sistema monorriel, con trenes de seis vagones cada uno, con una capacidad inicial para transportar a 20 mil personas en hora pico por sentido.

En mayo de 2017, el Órgano Ejecutivo dio luz verde para el nacimiento de la empresa pública ENA Oeste, S.A.

Esto significa que, eventualmente, se cobrará peaje por utilizar el cuarto puente sobre el Canal.

