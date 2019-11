Metro de Panamá: “Debemos respetar el proceso de evaluación del reclamo”

Ante la acción de reclamo del Consorcio ACPC Línea 3 contra el informe de la Comisión Evaluadora del acto público de la licitación de Línea 3, el Metro de Panamá, S.A (Mpsa) informó que Contrataciones Públicas “está evaluando el reclamo para su admisión o rechazo”.

El Metro de Panamá, señaló la empresa, “debe respetar ese proceso”.

Recordó que la ley establece que son tres días para presentar observaciones o reclamos a ambos informes, “propios de las comisiones evaluadoras”.

En el portal de Panamá Compra (acto Proyecto de ingeniería de diseño, construcción de las obras civiles, instalaciones auxiliares de línea y estaciones, suministro e instalación del sistema integral que incluye el material rodante (monorriel) y puesta en marcha del sistema para la Línea 3 del Metro de Panamá), el accionante solicita que se ordene a la Comisión Evaluadora realizar un informe de análisis parcial con ocasión del acto público de la licitación por mejor valor.

De igual modo, ordenar a la Comisión Evaluadora “realizar una nueva verificación de la ponderación de las propuestas presentadas por los proponentes evaluados, toda vez que la ponderación no se ha realizado siguiendo los criterios del Pliego de Cargos y Texto Único de la Ley 22 de 2006”.

Solicitan se ordene, mientras dure la acción de reclamo, suspender el acto público de licitación por mejor valor.

El Metro de Panamá realizó este lunes 18 de noviembre el acto de apertura de las propuestas técnicas y económicas para la Licitación por Mejor Valor con Evaluación Separada para la Línea 3 del Metro de Panamá.

El Consorcio HPH Joint Venture, integrado por las empresas Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd. – POSCO – Hyundai Engineering Co. Ltd obtuvo el mayor puntaje total con 893, obteniendo en la propuesta técnica 403 puntos y en la económica 490 puntos.

El Consorcio ACPC Línea 3, integrado por las empresas Acciona Construcción S.A. y Power Construction Corporation of China Limited, logró 842 de puntuación (382 técnica y 460 económica).

El consorcio China Railway Group Limited, no alcanzó el puntaje mínimo de la evaluación técnica de 375 puntos y un miembro del Consorcio Línea 3 FCC-Cicsa-SKEC incumplió el requisito mínimo obligatorio financiero del coeficiente de liquidez y no pasó a la etapa de calificación.

Violeta Villar Liste

violeta.villar@capital.com.pa

Capital Financiero