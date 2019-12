MiAmbiente inicia campaña de Prevención de Incendios de Masa Vegetal en Chiriquí

Con el compromiso de trabajo conjunto de las unidades de diversos estamentos de seguridad del Estado, la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en la provincia de Chiriquí realizó en el Puesto de Control de Los Llanos en el Parque Nacional Volcán Barú, ubicado en el corregimiento de Paso Ancho en el distrito de Tierras Altas, el lanzamiento de la campaña de Prevención de Incendios de Masa Vegetal 2020.

Registros de Incendios de Masa Vegetal (Imave) del ministerio, en la provincia, revelan que a la fecha se contabilizan cinco incendios de masa vegetales en el sector de Los Llanos, de los cuales tres han tenido incidencia directa en el Parque Nacional Volcán Barú (PNVB).

El primer Imave dentro en el PNVB se registró el 20 de enero y afectó 3.5 hectáreas (has.), el segundo ocurrió en la tarde del primero de febrero y consumió 8 has, y el último ocurrió el 4 de febrero, en donde las llamas arrasaron 7 has; en total en áreas protegidas lo que va del año se han quemado 18.5 hectáreas dentro del PNVB afectando superficies de gramíneas y un bosque plantado de pino.

Datos de MiAmbiente – Chiriquí, dan cuenta que en el 2018, se registraron afectaciones en 60 hectáreas, exclusivamente en el área Los Llanos, todas en el mes de marzo, en donde se quemaron bosques plantados (10 has.) y gramíneas (50 has.). Es decir que en este año la superficie afectada por IMAVE es inferior a la del año pasado.

Estadísticas de Bomberos Chiriquí

Estadísticas de las dos zonas regionales del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, de Chiriquí y Bugaba, revelan que ellos han manejado más de 500 intervenciones de extinción de incendios en herbazales en los catorce distritos de la provincia y se ha afectado a más de dos mil hectáreas.

Estadísticas nacionales

El Departamento de Riesgos Ambientales del Ministerio de Ambiente, destaca que en 2019 se registraron 1,117 incendios de masa vegetal, 57 dentro de áreas protegidas y 1,060 fuera de ellas. De estos siniestros se afectaron 74,890.04 hectáreas, siendo la provincia de Darién la más afectada con 42,354.92 hectáreas seguido de Panamá Este con 14,383.73 hectáreas.

El llamado de MiAMBIENTE se da con base en los reportes de proyección de Hidrometeorología de ETESA sobre la severidad de la próxima temporada seca que inició a mediados de diciembre y se mantendrá hasta marzo de 2020, en el que se indica además que en 2019 se registró un 30 a 40% menos de lluvias muy por debajo de lo normal, por lo que se espera una temporada seca severa.