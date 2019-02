Mibus creará 25 nuevas rutas para complementar la Línea 2 del Metro

Carlos Sánchez Fábrega no es médico, pero su explicación de cómo han transformado el sistema de MiBus encaja con el lenguaje asistencial.

“Primero fue estabilizar al paciente en el cuarto de urgencias; luego moverlo a un cuarto y ahora está en franca rehabilitación y caminando, todo esto en tres años”, sostiene el actual presidente de la Junta Directiva de la empresa MiBus, quien asumió el reto en octubre de 2015.

Lograr incrementar en 11.40% los ingresos de MiBus en 2018, y 30% desde 2016, es un primer acierto que, a su juicio, significa que la “terapia” ha sido efectiva.

“Por mi formación siempre he tenido mucha preocupación por los temas de beneficio para la población”, destaca Sánchez Fábrega al explicar las razones que lo llevaron a aceptar un cargo que supone lidiar con un sistema complejo, que impacta de manera profunda en la población.

Su experiencia fue otro elemento que se consideró al llamarlo para apoyar al Metro de Panamá en el proceso de controlar la operación de los autobuses, cuando el Estado decide reemplazar a los dueños anteriores.

El primer paso fue atender a un personal desanimado y con actitud negativa. “Hicimos mejoras de salario, creamos un equipo de relaciones humanas, incorporamos capacitación, entrenamiento y comunicación”, destacó.

La segunda decisión importante fue incorporar buses adicionales, proceso que inició en el 2016 y permitió en el 2018 contar con los buses Torino que funcionan en los corredores.

La tercera fase inició a mediados de 2018 y continúa en el actual 2019: Significa acoplar la oferta de transporte a la demanda en el centro de la ciudad y en función de la nueva situación que generará la entrada en funcionamiento de la Línea 2 del Metro.

-¿Cuáles son las estrategias para lograr poner en sintonía la oferta y demanda de servicios?

-Nos dimos cuenta que existían barreras importantes, entre otras, cómo explicarle a las personas cuál era la red de servicio y su oferta de autobuses. Creamos códigos de ruta y se elaboró el primer mapa esquemático de la ciudad.

“La fase siguiente es pasar esta información a pantallas inteligentes que estarán en las 19 zonas pagas y le permitirán al usuario conocer, en tiempo real, la próxima llegada del autobús según la ruta.

“Este apoyo ha permitido agilizar las incidencias en la calle. Nada de esto habría sido posible sin el apoyo del Gobierno nacional que entendió que no bastaba con la decisión de comprar el negocio; había que apoyarlo y agradezco la confianza que siempre han tenido en nuestra capacidad de mejorar y avanzar”.

-¿Cómo lograron aumentar los ingresos de MiBus sin incrementar la tarifa?

-MiBus está amparado bajo un contrato de concesión con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (Attt) para el servicio de transporte público de Panamá y San Miguelito, que nos obliga a dar el servicio, pero establece que estas tarifas deben tener un componente de subsidio. La combinación de lo que paga el usuario más el subsidio del Estado es el origen de nuestros ingresos. En 2017 los ingresos fueron de $139.7 millones (tarifa pública: $47.7 millones y subsidio: $92 millones). En 2018 de $155.6 millones (Tarifa pública: $52.9 millones y subsidio: $102.7 millones).

–¿Sin subsidio cuánto debería pagar un usuario?

-Hay dos tarifas para dos servicios distintos. En la ruta troncal se pagan $0.25 y desde hace 10 años se mantiene ese mismo precio. Sin el subsidio, el precio real a pagar sería de $0.80. Es decir, el subsidio equivale a $0.55 centavos.

“El riesgo del mercado lo asumimos nosotros. Si atendemos pocos pasajeros, disminuyen los ingresos porque el subsidio solo se paga por usuarios movilizados; no es un monto fijo y depende de nuestra capacidad de negocio”.

-¿Cuántos pasajeros movilizaron en el año 2018?

-190.8 millones de pasajeros, en 3.2 millones de viajes que equivalen a 91 millones de kilómetros recorridos. En relación con 2017, cuando se movilizaron 147.9 millones, hubo un incremento de 29%.

-¿Podría plantearse en el mediano plazo un incremento en la tarifa o ya quedará en manos de la próxima administración?

-Siempre es una posibilidad, pero no está planteado.

-¿Cuál es la cantidad actual de colaboradores y cuánto impacta en el empleo del país?

-Somos 4,600 empleados y constituimos una de las empresas más grandes del país.

-¿Cuál es la flota actual de autobuses?

-1,438 autobuses con un programa especial para conductoras femeninas, quienes integran el 10% de este personal. Tuvimos que enseñarles a manejar y entrenarlas porque el uso del vehículo es muy machista. Hay un solo auto en casa y lo maneja el marido.

-¿Cuáles son las rutas con más demanda y a cuáles horas del día?

-De lunes a viernes es la mayor demanda. Hay dos picos, uno en la mañana (entrada hacia la ciudad), desde las 5:00 A.M. hasta las 8:00 A.M., y otro en la tarde (de regreso a sus residencias), desde las 4:00 P.M. hasta las 7:00 P.M.

“El reto logístico es organizar la oferta de autobuses para las 165 rutas que debemos programar con ayuda de un sistema informático y en función de las demandas de las personas”.

-¿Cómo definen una nueva ruta?

-Tenemos estudio de origen, destino, demanda y población en las barriadas y es parte del trabajo que estamos haciendo con la Línea 2 del Metro porque debemos sacar los autobuses de la avenida Domingo Díaz; no tiene sentido competir con el Metro. Crearemos rutas para que las personas puedan llegar a las estaciones del Metro y, a su vez, acercarlos a sus lugares de residencia.

-¿Cuántas nuevas rutas para la población significará esta estrategia?

-Entre 90,000 y 100,000 pasajeros por día dejarán de emplear el servicio del autobús en las troncales para usar el Metro, pero como vienen de otros lugares como Brisas del Golfo o Don Bosco, debemos generar entre 20 y 25 rutas para acercarlos a las estaciones.

–¿Cuál de los dos sistemas traslada mayor cantidad de usuarios?

-En un día hábil promedio, movilizamos en los autobuses 615,000 personas. En el caso del Metro, de 280,000 a 300,000.

-¿Cuáles son las principales dificultades que presentan para atender a la población?

-Tenemos una competencia feroz con el transporte pirata y su informalidad. Son más caros e inseguros, pero el ciudadano percibe que ofrecen un servicio mejor.

-¿Podrían los canales exclusivos ser una respuesta para los autobuses?

-Hay que darle prioridad al transporte público. Se trata igual a un carro particular y a un autobús, cuando la preferencia debería ser para el sistema que lleva cerca de 60 personas en cada unidad.

“En mes y medio esperamos arrancar con el carril exclusivo para el transporte público en el Corredor Norte y existe el proyecto preliminar de un carril exclusivo en la vía central de la Ricardo J. Alfaro para no afectar a los conductores privados. Sería el preámbulo a una posible extensión de la Línea 2 del Metro.

-¿Proyectos de servicios para Panamá Oeste?

-Hemos realizado una propuesta de ruta expresa desde El Ingenio hacia Arraiján por la vía Centenario. Es una ruta que no competería con quienes ya prestan el servicio. La idea no es desplazar a nadie; es apoyar.

-¿Además de soluciones estructurales se han planteado otras salidas como cambios en los horarios para mejorar la circulación?

-Los cambios de horarios se han probado, pero la ciudad recibe diariamente alrededor de 200,000 personas que vienen de Panamá Oeste: El 40% lo hace en vehículos y el 60% en transporte público. Esto crea un flujo en la mañana y en la tarde difícil de controlar.

Un estudio del Banco Mundial (BM) determinó que en Panamá es más económico circular en carro particular que en autobús porque así las tarifas sean bajas, los estacionamientos no cuestan y el consumo de combustible no es tan elevado como en otros países”.