MiBus modificará rutas a partir del lunes, 17 de junio

MiBus ha informado que, a partir del próximo lunes 17 de mayo, implementaran modificaciones al recorrido de rutas de Albrook, El Balboa, El Chorrillo y El Poderoso, con el fin de brindar mayor cobertura y optimizar los servicios

Modificaciones

Ruta C862 Zona Paga 5 de Mayo – Chorrillo – Calle 12

Descripción del recorrido:

Iniciará en la Zona Paga 5 de Mayo, pasará a un costado del Viaducto 3 de Noviembre, cruzará Av. B y conectará con Calle 16 Este, pasará la Escuela José de Malambo y luego girará a la derecha en Calle B hasta llegar al cementerio Amador para luego girar a la izquierda por la Calle 23 Oeste hasta llegar a la Av. de Los Poetas.

Luego, realizará el recorrido a un costado del Inadeh y por la Calle Bocas del Toro para salir a la Parada Parque Amelia Denis, continuará por Calle 16 y tomará a mano derecha por Calle C hasta conectar con Av. B.

Tras hacer la parada Melchi, girará a la derecha, realizará la parada de Gimnasio Marañón y pasará por la Calle República de Haití para finalizar su recorrido en Zona Paga 5 de Mayo.

Horario

Lunes a viernes de 4:00 a.m. a 10:00 p.m.

Sábado 4:30 a.m. a 10:00 p.m.

Domingo de 4:45 a.m. a 10:00 p.m.

Ruta N205 Veranillo – El Balboa:

Descripción del recorrido:

En sentido hacia el centro:

Iniciará en Veranillo, recorrerá la vía principal, pasando la parada de La Pesa y continuará derecho hasta llegar a Suntracs, en donde tomará a mano izquierda por Calle L y posteriormente realiza un giro a la izquierda por Calle O hasta conectar con Calle M.

Una vez pasa la parada de FarmaNet doblan a mano izquierda por Calle Circunvalación y pasa por Villa Guadalupe hasta la rotonda de la Roosevelt, para así bajar por la Vía Cincuentenario hasta llegar a El Balboa y finalizar su recorrido.

En sentido hacia el Norte:

Iniciará en El Balboa, toma la Vía Cincuentenario para llegar a la Rotonda de la Roosevelt, luego baja por Villa Guadalupe, y gira a mano derecha por Calle M hasta Calle O donde conecta con Calle L, pasa a un costado de la Escuela Carlos A. Mendoza y continúa hasta la parada de Veranillo, donde finaliza su recorrido.

Horario

Lunes a domingo 24 horas

Ruta N156 Metro San Isidro – El Poderoso

Descripción del recorrido:

Inicia en la Estación del Metro de San Isidro con dirección hacia el Norte, ingresa por Villa Zaita, recorre la vía principal de El Valle hasta salir a la parada El Valle en donde gira a mano izquierda para quedar frente a la Policlínica de Santa Librada y luego tomar a mano derecha, pasa por la Fula y la vía principal de Cerro Batea hasta llegar a la T de Torrijos Carter, donde gira a mano izquierda y recorrer hasta llegar a la parada El Poderoso.

Una vez sale de El Poderoso, ingresa a la Zona Paga de Torrijos Carter, al salir dobla a mano derecha en la T de Torrijos Carter para recorrer la vía Principal de Cerro Batea y San Isidro para salir nuevamente a la Estación del Metro de San Isidro y finalizar su recorrido.

Esta ruta sustituye al servicio N146 Metro San Isidro – Torrijos Carter, al extender su recorrido hasta El Poderoso.

Horario

Lunes a viernes de 4:20 a.m. a 11:30 p.m.

Sábado de 4:00 a.m. a 10:50 p.m.

Domingo de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

Ruta C820 Ciudad del Saber – Albrook:

Descripción del recorrido:

Sentido hacia Albrook:

Inicia en la Terminal de Clayton, tomando la Calle Alberto Tejada con dirección hacia la Embajada de Los Estados Unidos, una vez hacen la parada de Entrada de Clayton, ingresa a la Rotonda y sale con dirección hacia UDELAS, pasando la parada de ANAM, giran a la izquierda por Paseo Andrews realizando las paradas correspondientes y así llegar a Albrook.

Sentido hacia Ciudad del Saber:

Inicia en Albrook, sale a la Av. Omar Torrijos, toma a la derecha por Paseo Andrews y luego gira a la izquierda con dirección hacia la Entrada de Clayton, recorre la Av. Demetrio Basilio y Calle Alberto Tejada hasta llegar a la Ciudad del Saber para finalizar su recorrido en la Terminal de Clayton.

Horario

Lunes a viernes

Desde Albrook 4:00 a.m. a 10:20 p.m.

Desde Ciudad del Saber 4:30 a.m. a 10:40 p.m.

Sábado y domingo

Desde Albrook 5:00 a.m. a 10:10 p.m.

Desde Ciudad del Saber 5:20 a.m. a 10:30 p.m.