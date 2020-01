Mici busca explorar mayor cooperación bilateral entre Panamá e Israel

El ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, en representación del gobierno panameño, se encuentra actualmente en Israel como parte de una misión oficial, desarrollada por el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) para explorar temas de cooperación bilateral.

Esta misión, que se desarrollará hasta el 31 de enero, se da en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países, el cual es de suma importancia para Panamá, así como el resto de acuerdos comerciales que ha suscrito el país, a los que la actual administración buscará sacarle el mayor provecho en beneficio de los panameños y la economía nacional, explicó el ministro.

“Las reuniones que se desarrollan con esta misión permiten la activación de las coordinaciones ministeriales contempladas dentro del TLC, siendo una excelente oportunidad para el país”, enfatizó Martínez.

Froim Ditza, ministra de Relaciones Exteriores (MFA) de Israel, compartió, en su cuenta de Twitter, el interés de su país en “construir nuevas alianzas y oportunidades comerciales”, lo cual “es la visión detrás del TLC entre Israel y Panamá”.

Building new partnerships & business opportunities is the vision behind #FTA between Israel &Panama. We hosted at @IsraelMFA a high level Panamanian delegation 2explore areas 4cooperation: #Water #Agritech #fintech #CyberSecurity #edtech & more.@rmartinezdlg#Economic_Diplomacy pic.twitter.com/fmDZsebPm5

— Froim Ditza (@Froim) January 28, 2020