Mici entregó $2.2 millones a los ganadores del Concurso Fondo Cine 2019

El Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), a través de la Dirección General de Cine (Dicine) entregó a los trece proyectos ganadores del Concurso Fondo Cine 2019 las actas que les acreditan los apoyos económicos por un monto total de $2.2 millones que les permitirán llevar adelante sus respectivas producciones cinematográficas.

Los proyectos ganadores fueron:

Largometraje: Sucedió en Enero (Luis Romero) US$ 529,981.00, Las Hijas de Alonso (Kathia González) US$ 400,000.00, Me Dicen el Pánzer (Jairo Romero) US$ 435,000.00 y Paralelo 7/9 (Alejandro Saldaña) US$435,000.00.

Documental.: Todos los proyectos recibirán US$ 100 mil cada uno: Poyectos Hahasiel (Carlos Aguilar), Chuchú y el General (Joaquín Horna), Abundancia de Mariposas (Roberto Latorre).

Desarrollo de Guion: Cada ganador recibe US$ 15 mil: An Inside Job (José Angel Canto), Trópico Querido (Isabela Gálvez), Restauraciones (Katherine Del Carmen Méndez).

Post producción: Todos los ganadores reciben US$ 25 mil cada uno: Bila Burba (Duiren López), Nación de Titanes (Ariel Araúz), Todos Cambiamos (Arturo Montenegro).

Al Concurso Fondo Cine 2019 se presentaron 59 proyectos.

Los ganadores fueron elegidos por un jurado internacional integrado por cineastas de reconocida trayectoria: Jhonny Hendrix (Colombia), Federico Eibuszyc (Argentina), María Margarita Hernández (Cuba), Lucía Carreras (México), Héctor Valdez (República Dominicana), Andrea Gomes (Brasilñ) Diana Dudek (Colombia).

“En términos generales, creo que es muy interesante ver cómo desde la ficción hay una búsqueda de cómo reflejar lo que son como panameños. Me llamó muchísimo la atención una necesidad de representarse desde lo histórico. Son muchísimos los proyectos históricos. De distintas épocas de Panamá. Desde la conquista, los piratas hasta los eventos de los 70s y 60s”, detalló Lucia Carreras, jurado mexicana a quien le correspondía evaluar las categorías de largometraje y guion.

Según la vocera de los jurados, una de las principales recomendaciones para los cineastas panameños sería la formación y profesionalización a partir del instituto/academia.

“No creemos que es una responsabilidad del Estado profesionalizar a los creadores. En ese sentido, consideramos que uno de los elementos débiles que encontramos está en el guion. Muy buenas ideas, con muy buenas intenciones, pero que no tienen las herramientas para llevarlas a buen puerto, desde el texto y así como la calidad de la carpeta que se presenta a concurso”, añadió.