Micultura lamenta deceso de Vitín Paz, el Embajador de la Trompeta

El Ministerio de Cultura (Micultura) lamentó el fallecimiento del maestro Víctor Nicolás Paz Solanilla, conocido en el mundo artístico como “Vitín” Paz, el “Embajador de la Trompeta”.

Carlos Aguilar Navarro, ministro de Cultura, extendió sus condolencias a sus familiares, colegas, amigos y conocidos tanto en Panamá como en el mundo entero, y destacó el extraordinario legado que Vitín deja, siendo uno de los más grandes trompetistas en la historia de la música latina y un gran maestro de generaciones de artistas en la historia de la música en Panamá.

Nacido en la ciudad de Panamá, el 30 de agosto de 1932, desde 1951 Vitín Paz fue un nombre importante, un referente, en la música tropical tanto en los Estados Unidos (EE.UU.) , México, Puerto Rico, acompañando a leyendas de la música como Frank Sinatra, Nat King Cole, Dizzy Gillespie, Sammy Davis, Jr., Count Basie, Benny Goodman, Ray Charles, Lionel Hampton, Ella Fitzgerald, Henry Mancini, Johnny Mathis, Quincy Jones, Carmen McRae, James Brown, Sarah Vaughan, Tony Bennett, Bill Evans, Stanley Turrentine, Aretha Franklin y Chico O´Farrill.

En su carrera como músico, también tocó para grandes artistas populares del calibre de The Jackson Five, Stevie Wonder, Dionne Worwick, Diana Ross, Tom Jones, Paul Anka, Peggy Lee, Cleo Laine, Gladys Knight, Shirley Basie, Bobby Darinentre, “The Dick Cavett Show” (1969-1974, ABC), Antonio Carlos Jobim, Perry Como y Duke Ellington otros.