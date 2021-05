Mida comprará 400 bolsas de cebolla a cada productor

El ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Augusto Valderrama, anunció la compra de unas 400 bolsas de cebollas en buen estado por productor y llamó al diálogo, en una mesa de trabajo, como respuesta a los productores coclesanos, que este miércoles protestaron cerrando la vía Panamericana en Natá, provincia de Coclé.

Las declaraciones del titular del MIDA se dieron en el marco de la mesa de trabajo con empresarios pecuarios, agrícolas y la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Chiriquí, reunida en el Centro Post Cosecha de Volcán, Chiriquí.

El ministro Valderrama indicó, que a través del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) se han comprado unos 20 mil quintales de cebollas a los productores de Natá, a un costo aproximado de 750 mil balboas; como respuesta a los productores que fueron afectados por la inundaciones del mes de abril, en esa región del país.

«Ahora, se sumó un grupo que tiene problemas de comercialización, a los que le hemos dicho que se les comprará parte de su producción. Por el momento, le hemos ofrecido la compra de 400 bolsas por productor», destacó.

El titular del MIDA aclaró que «hay un grupo de productores, que no son la mayoría, que quieren venderle al IMA una cebolla dañada, que no es apta para el consumo humano». «Nosotros, por las normas de la Contraloría y los usos correctos de los fondos del Estado, no podemos comprar esa cebolla», añadió.

También anunció que el viceministro del MIDA Carlos Rognoni, el director Regional del Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Coclé Juan de Dios Domínguez, y el gobernador de Coclé Julio Palacios, están en conversación con los productores que cerraron la vía Panamericana.

«Este ministerio ha estado colaborando con ese sector desde el primer día. Estamos anuentes a seguir apoyándolos, les pedimos que se sienten en la mesa de negociación y acepten nuestra propuesta, con una venta de cebolla de buena calidad», señaló.

Los productores de cebolla de la provincia de Coclé han sido beneficiados por el Gobierno Nacional con la compra de unos 20 mil de quintales de este producto, tras las inundaciones que afectaron esta región en el mes de abril.

El gobierno determinó un precio base de 38 balboas por el quintal para este producto, como parte de su compromiso para darle respuesta a los productores de esa provincia.

La producción adquirida, un compromiso del gobierno de comprar este producto en buenas condiciones para el plan Panamá Solidario, ha sido trasladada a las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé, por las respectivas direcciones regionales del Instituto de Mercadeo Agropecuario.