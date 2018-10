Millicom cree en el potencial de Panamá para seguir creciendo

La noticia sorprendió a muchos, pese a que ya existían rumores sobre la posible venta de Cable Onda a una empresa multinacional. En primer lugar, porque el comprador, Millicom (Tigo) no estaba en el radar de los especialistas y en segundo lugar por el monto de la transacción, ya que se ha valorado a Cable Onda en unos $1,460 millones, estimación sobre la cual la multinacional adquirirá el 80% de las acciones.

Sin embargo, para el CEO de Millicom, Mauricio Ramos, si bien este monto no responde al valor en libros de Cable Onda, si responde al potencial de crecimiento de esa empresa y a la confianza que a multinacional tiene en Panamá.

Capital Financiero tuvo la oportunidad de conversar con Nicolás González Revilla, CEO de Cable Onda y con Mauricio Ramos, CEO de Millicom, sobre cómo inició y se desarrolló esta negociación y más importante aún, qué pueden esperar los panameños una vez Millicom asuma el control de Cable Onda.

La conversación se desarrolló de forma completamente abierta y espontánea en las oficinas de González Revilla en el edificio Mapfre de Costa del Este, desde la que se hizo una conferencia telefónica con Ramos, quien se encontraba en Honduras, donde está ubicada la oficina regional de Millicom.

-¿Cuándo y porqué se tomó la decisión de salir a buscar comprador para Cable Onda?

-NGR: Cable Onda inició el proceso de venta con la empresa JP Morgan hace como seis meses y hace como tres o cuatro meses comenzamos las conversaciones con Millicom. Por qué, porque ésta es una industria muy cambiante y donde la escala pesa, y para los estándares de Panamá, Cable Onda es una empresa grande, pero a nivel internacional somos una empresa chica o mediana, y para poder proporcionar valor, para poder ofrecer precios adecuados y para poder proporcionar servicios de clase mundial nosotros tendríamos que expandirnos fuera del país, y pensamos que la mejor manera de hacerlo era atraer a una empresa que ha crecido significativamente en la región y que maneja la misma visión que nosotros tenemos sobre la calidad del servicios que creemos se debe ofrecer a los clientes y con los recursos necesarios para seguir invirtiendo y traer nuevos productos y servicios al mercado panameño.

“Nosotros hemos invertido $400 millones en los últimos cinco años para ofrecer el mejor servicio y las últimas tecnologías y ahora con la llegada de Millicom esperamos que esto beneficie a los consumidores. El acuerdo de compra de acciones incluye a todas las marcas que están bajo el paraguas de Cable Onda como son Telecarrier y Fronteras Security, pero excluye a Medcom y TVN Canal 2, pero hemos podido llegar a una acuerdo con Millicom donde se valora el contenido local que se produce a través de Eco TV y Cable Onda Sports (COS), así como para seguir patrocinando la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y otros eventos deportivos que se realizan en el país y que son de interés de nuestros clientes.

-¿Cómo podemos definir a Millicom?

-MR: Millicom International Cellular S.A., fue fundada en 1992 y tiene su sede en Luxemburgo. La empresa cotiza en Nasdaq Estocolmo bajo el símbolo MIC_SDB y al 31 de diciembre de 2017 empleaba a más de 19,000 personas y proporcionaba servicios móviles a aproximadamente 51 millones de clientes, con una red de fibra óptica coaxial que cubre más de 9 millones de hogares. En 2017, Millicom reportó ingresos de $6,000 millones.

-¿Por qué ha optado Millicom por realizar una inversión de esta magnitud en Panamá?

-MR: Para nosotros Panamá es, en lo básico, la pieza del rompecabezas geográfico que no teníamos en Centroamérica, es decir, complementa nuestra huella geográfica. Fenomenal, pero también es un país con un crecimiento económico sólido y no importa si en los últimos años se ha ralentizado o no, la realidad es que hacia futuro va a tener una de las tasas de crecimiento más grandes de la región y a nosotros nos importa el largo plazo porque somos inversionistas de largo plazo.

“Es decir, vemos un país con un altísimo crecimiento económico a largo plazo, con una clase media creciente, altamente profesional que necesita servicios de mayor conectividad, y un país con estabilidad política a largo plazo, más allá de las coyunturas de corto plazo e interesantemente es un país donde hay muchísimo por hacer en términos de conectividad. Hay muchísimo por hacer en términos de Internet y televisión de pago para llegar a aquellos sectores de la población que todavía no tienen acceso a este tipo de servicios. Más de la mitad de la población no cuenta con estos servicios y la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) no sólo no están accediendo a servicios de conectividad, sino también a otras soluciones más sofisticadas como el almacenamiento de datos.”

-¿Esto forma parte de alguna estrategia de Millicom a nivel global?

-MR: Sí, nosotros estamos redireccionando el foco estratégico de la compañía de África a América Latina. En los tres años que llevo como CEO de la compañía hemos vendido nuestras operaciones en Ruanda, Senegal y el Congo, y hemos redireccionado esos recursos a expandir nuestras operaciones en América Latina.

“¿Por qué América Latina? Porque creemos en América Latina, y esto también es cierto en Panamá, que hay una oportunidad fenomenal desde el punto de vista de negocios y al mismo tiempo una responsabilidad social de construir las autopistas digitales. En los países de América Latina las penetraciones de banda ancha o Internet residencial oscilan del 20% en Bolivia a 40% o 50% en Costa Rica o Panamá. Eso quiere decir que más de la mitad de los hogares en América Latina no tienen acceso a Internet de alta velocidad, mientras en los países desarrollado rondan el 80% o 90%, quizás uno de los países de la región que está más cercanos a esos niveles de penetración es Chile con un 70%.

“En el negocio de televisión por pago la situación es la misma, el acceso a contenidos de entretenimiento de alto nivel también oscila del 20% en Bolivia al 40%, 50% o 60% en mercados como Colombia, Panamá y Costa Rica, pero las tasas de penetración en otros países como Chile o Puerto Rico rondan el 80%. Entonces hay una gran oportunidad de negocios para incorporar a esa población a esta robusta red, pero al mismo tiempo tenemos la responsabilidad de hacerlo, porque sin esta conectividad no se puede desarrollar la economía digital de la que hablamos hace un momento.

“Los mismo ocurre con nuestras pequeñas empresas, incluso con las grandes empresas, ya que estas no solo quieren tener acceso a conectividad, sino también a diversas soluciones de tecnología como el almacenamiento, respaldo y seguridad en la nube, lo que es una oportunidad de negocio porque la economía digital requiere que las empresas, chiquitas y grandes, se digitalicen”.

-¿La compra del 80% de las acciones de Cable Onda estará acompañada por un plan de inversión de Millicom para lograr esa expansión que usted ha mencionado?

-MR: La respuesta es sí, sin duda vamos a continuar invirtiendo de manera continua y a pasos agigantados. Creemos en la necesidad de fortalecer la red existente, es decir, que cada vez tenga más servidores y nodos para que los clientes tengan cada vez más velocidad y más bits a un precio menor.

“Y también creemos que hay espacio para fortalecer la red, es decir, que vamos a invertir en ampliar la red existente, pero también en su expansión. No te puedo dar más detalles porque como somos una empresa que cotiza en Bolsa no podemos dar información sobre montos de inversión antes de informarlo al mercado”.

-¿Qué va a pasar con los trabajadores de Cable Onda y su equipo gerencial?

-MR: Tenemos un equipo gerencial y una plana de trabajadores en Cable Onda que han creado una maravillosa empresa, a muchos de los cuales yo los conozco personalmente y creo que Nicolás ha creado un gran equipo, de manera que el primer principio que vamos a aplicar es el principio de continuidad, lo que implica que va haber una gran continuidad en el equipo de Cable Onda y seguramente le vamos a dar oportunidades de crecimiento al permitirles compartir sus experiencia en otros mercados donde opera Millicom, es decir, que habrá continuidad y crecimiento profesional.

“Porque nos encanta rotar a las personas en las operaciones que tenemos en otros países y no estoy hablando solo de los ejecutivos, sino también de los técnicos de construcción de redes. Nosotros creemos que hay talento en Panamá y no sólo en el nivel ejecutivo”.

-¿Habría algún interés de Millicom de incursionar en el negocio de telefonía móvil en Panamá mediante la adquisición de algunas de las cuatro empresas que operan en ese mercado?

-MR: Tigo comenzó como una empresa de telefonía móvil, somos número uno o número dos en todos los mercados donde operamos, y entramos en el negocio del Internet residencial y la televisión por pago sobre la base de nuestro gran éxito con los clientes en el mundo móvil hasta brindar nuestros servicios a más de 3 millones de hogares.

“En Panamá estamos entrando a través de Cable Onda sin una presencia en el negocio de la telefonía móvil y si me permiten ser algo coloquial al definir nuestra estrategia con el coro de una canción muy famosa, que es Despacito, por tanto, nuestro foco humilde, nuestro foco responsable para no fallarle a los panameños es asimilar bien a Cable Onda y no desenfocarnos por querer ir demasiado rápido o querer abarcar más de los que podemos. Nosotros queremos enfocarnos en asimilar bien a esta empresa y darles a los panameños más y mejores servicios a un menor precio. Cruzaremos es puente cuando lo queramos cruzar”.

Hitler Cigarruista

hcigarruista@capital.com.pa

Capital Financiero