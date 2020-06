Millicom invierte $20 millones para mejorar la red de Movistar Panamá y preparar el camino a la tecnología 5G

A pesar de los retos que enfrenta el sector de las telecomunicaciones debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19), la multinacional Millicom International Cellular, S.A. (Millicom) ha decidido invertir $20 millones en mejorar la red de la empresa de telefonía móvil Movistar para operar la tecnología LTE Advance y prepararla para la adopción futura de la tecnología 5G.

Rodrigo Dielh, presidente y gerente general de Cable Onda, en una entrevista exclusiva con Capital Financiero explicó que iniciativa forma parte de los planes de inversión de Millicom para mejorar el acceso de los panameños a las autopistas digitales y los servicios que ofrecen las empresas Cable Onda, Telecarrier, Movistar y Fronteras Security, las cuales fueron adquiridas en dos operaciones valoradas en más de $2,000 millones.

Dielh abordó además temas vinculados al impacto de la pandemia de coronavirus (COVID-19) en las operaciones de Cable Onda y el resto de las empresas en el país, así como al papel de la tecnología en la reactivación económica y los retos de la nueva normalidad, para una empresa que cuenta con unos 5,000 trabajadores directos e indirectos.

-¿En que consiste el proyecto de modernización que adelanta Movistar Panamá y cuál es la inversión requiera para concretarla?

-Como bien sabes, el año pasado, en el mes de agosto, formalmente adquirimos la operación de Movistar en Panamá, por lo cual ya han pasado varios meses de esa adquisición por lo que hemos decido hacer una inversión en la modernización de nuestra red móvil. Es un proceso que nos va a llevar algunos meses, pero antes de que finalice el presente año nosotros habremos modernizado nuestra red a nivel nacional, lo que va allegar incluso a la Comarca Guna Yala, donde el año pasado encendimos nuestra red.

“Es un proceso que iniciamos hace algunas semanas y hoy día estamos trabajando fuertemente en la ciudad de Panamá, una labor que continuará los próximos meses y que al final nos permitirá tener una red móvil de última generación, que proveerá lo que se denomina LTE Advance o 4G Plus”.

-¿Todavía no hablamos de una red 5G?

-Si bien esta es una red que ya estará lista para ofrecer la tecnología 5G, nosotros todavía no estamos encendiendo esa tecnología, ciertamente la red estará lista para 5G, pero lo que si se verá una mejora significativa en los servicios que ofrece Movistar Panamá a través de los dispositivos de nuestros clientes ya que se ofrecerá una red LTE Advance o 4G Plus que se traducirá en una más velocidad y capacidad para el manejo de data.

-¿A cuánto asciende la inversión necesaria para concretar este proyecto?

-Este año, específicamente en este proyecto, estaremos realizando una inversión de más de $20 millones, así que es una apuesta muy grande. De hecho, para este proyecto contamos con más de 250 colaboradores y creemos que es una muestra de nuestro compromiso por seguir ampliando el acceso de Panamá a las plataformas digitales.

-¿Por qué hacer esta inversión en un momento crítico como es el de la pandemia del COVID-19 y teniendo una Ley de Moratoria que impacta la situación financiera de las empresas de telecomunicaciones?

-Esa es una muy buena pregunta. Obviamente que la Ley de Moratoria está teniendo un impacto sobre nosotros y no podemos dejar de admitir esto, pero creemos que en este momento cada sector de la economía debe ser solidarios con la población y poner nuestro granito de arena.

Ahora, esta inversión ya estaba planeada y creíamos que era importante para mejorar la calidad de nuestro servicio de telefonía móvil en Panamá y tomamos la decisión de continuar adelante y hacerla porque al final nuestro compromiso con este país es de largo plazo y es en ese espíritu que decidimos modernizar nuestra red móvil que creemos que la necesitaba.

-¿Qué impacto va a tener esto en el servicio que se ofrece a los clientes de Movistar Panamá?

-Hay que tener presente que con el COVID-19 muchas cosas han cambiado. Muchos de nosotros nos hemos movido al teletrabajo, las clases se dictan de manera virtual, el comercio se realiza de forma electrónica y casi que el país ha podido seguir funcionando y operando a través de las autopistas digitales, de manera virtual, lo que obviamente tuvo un impacto significativo en nuestras redes, el consumo de Internet prácticamente aumentó en un 50%. “Claro, ahora las personas están en casa y se conectan a la red, aumentando su consumo, lo que nos obligó a hacer inversiones importantes sobre todo en la compra de mayor capacidad de Internet y a decir verdad nosotros nos sentimos muy satisfechos como nuestra infraestructura y la red han logrado a hacer frente a un incremento de la demanda tan grande y sin precedentes. Esto es igual que una fábrica de autos que de un día para otro debe aumentar su producción en un 50%”.

-Usted habló del impacto de la Ley de Moratoria. ¿Qué evaluación puede hacer de su aplicación?

-Sobre la Ley de Moratoria yo prefiero no hablar de números propiamente, por ser una empresa pública, aunque obviamente ha tenido un impacto en nuestros ingresos, pero insisto, la manera en que nosotros vemos la Ley de Moratoria es positiva y como nuestra manera de ser solidarios en esta crisis,

“Donde si pienso que hay un trabajo por hacer es que se debe explicar e informar mejor lo que es la Ley de Moratoria, ya que de alguna manera esta tarea nos la dejaron a nosotros y creo que hay mucha confusión respecto al tema. A nosotros clientes nos contactan sin entender muy bien qué es la Ley de Moratoria y es que esta norma no aplica a toda la población ya se solo beneficia a los hogares por debajo de los $2,000 de ingreso mensual o personas que hayan perdido su empleo o que han visto suspendidos sus contratos de trabajos debido a la pandemia del COVID-19, por ejemplo, es decir que existe una alta proporción de la sociedad a la que no la beneficia esta ley.

“Lo otro es que esta no es una ley de no pago, lo que dice la ley es que no se paga el servicio lo que genera una deuda del cliente con la empresa, la cual le dará un lapso de hasta tres años para pagar esa deuda en cuotas mensuales.

“Todas estas cosas nosotros se las estamos explicando a los clientes, pero se trata de un volumen muy alto de personas llamando, por lo cual le pedimos a los clientes que nos tengan mucha paciencia si nos demoramos un poquito en responder a sus consultas o solicitudes, pero la verdad es que el número de consultas que nos llega es muy grande. Dicho esto, quiero reiterar nuestro compromiso de cumplir con la Ley de Moratoria al pie de la letra, aunque hay algo que queremos resaltar y es que aquellos que tengan la posibilidad de pagar el servicio lo hagan, incluso aquellos que pueden acogerse a la Ley, porque esta es la mejor manera de ser solidarios con aquellos que de verdad no pueden hacerlo en este momento, pero también de ser solidarios con los 5,000 trabajadores directos e indirectos que dependen de nuestra compañía y de los cientos de proveedores que también dependen de nosotros. A este respecto yo quiero agradecer a los panameños porque muchos siguen pagando el servicio y están demostrando ser muy, pero muy solidarios”.

-¿Cómo maneja una empresa con 5,000 colaboradores directos e indirectos las exigencias sanitarias de la nueva normalidad?

-Mira, yo espero algún día poder escribir un libro sobre todo el trabajo desarrollado desde aquel día de marzo en que se comunicó el primer caso de COVID-19 que se registraba en Panamá. A partir de ese momento hemos trabajado casi que 24/7 implementando protocolos, procesos, procedimientos sanitarios, seguimiento a posibles casos positivos y protocolos de seguridad. Para que tengas una idea de lo que esto ha significado basta mencionar que nosotros movimos más de 2,000 a teletrabajo en cuestión de horas y días. Piensen en nuestro Call Center, nuestros Centros de Datos, nuestros Centros de Monitoreo.

“Además, tuvimos que salir al mercado, no sólo en Panamá, sino también en el mundo entero, a comprar gel alcoholado, mascarillas, guantes, protectores de zapatos y trajes de protección, pero seguimos en este proceso porque sólo la semana pasada compramos 500,000 mascarillas y no nos detenemos.

“Lo que me da la satisfacción de hacer las cosas correctamente es que aun cuando hemos tenido algunos pocos casos de COVID-19, en términos generales todo esto nos ha permitido proteger la salud de nuestros colaboradores”.

-¿Qué cambios se pueden prever en la demanda debido al impacto del COVID-19 en el empleo? ¿Está preparada Cable Onda y el resto de sus empresas preparadas para ese cambio?

-Sin duda que después de la crisis sanitaria vamos a ver una crisis económica, es algo que ya esta pasando ya que existen amplios sectores de la economía que todavía no están operando y seguramente esto va a tener un impacto en la demanda, lo que va a requerir que nosotros tengamos una mayor flexibilidad. De hecho, nosotros ya hemos lanzado planes mínimos gratuitos para aquellas personas que quieran estar conectadas, pero no tienen la capacidad o no quieren generarse una deuda. Y a largo plazo seguramente tendremos que implementar planes que se ajusten a la nueva realidad de los clientes.

“Es una realidad que nos toca. Ahora, yo si creo que esto va a pasar y que Panamá tiene las condiciones para volver a crecer como lo venía haciendo antes del COVID-19 y más, pero en este momento es evidente que todos vamos a tener que ser flexibles y adaptarnos a una nueva realidad.

“Dicho eso hay que tener presente que el bien que proveemos es esencial para la sociedad, la conectividad a las autopistas digitales y la telefonía móvil, por lo que vamos a seguir trabajando para fuertemente para garantizar y mejorar esa conectividad, teniendo la flexibilidad para ajustar nuestros planes a las posibilidades de nuestros clientes”.

Hitler Cigarruista

hcigarruista@capital.com.pa

Capital Financiero