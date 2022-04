Minera Panamá y ONGs reiteran compromiso con la educación y extienden alianzas estratégicas

Para continuar con los programas y proyectos que a través de la educación vienen mejorando la calidad de vida de las personas en las comunidades vecinas a la empresa Minera Panamá (First Quantum Minerals, Ltd.), se suscribieron las extensiones de los convenios de cooperación con varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como el Consejo Empresarial Para la Educación (Cospaes), Fundación para el Desarrollo Integrado (Fudis) y Nutre Hogar.

Para esta firma, se congregaron en la Casa del Pueblo de Coclesito, estudiantes becarios, autoridades locales, docentes, padres de familia y colaboradores de Minera Panamá, así como vecinos y representantes de otras comunidades de los distritos de Omar Torrijos, Donoso y La Pintada.

“Junto a las ONG aliadas, hemos estado trabajando muy de cerca con nuestras comunidades vecinas en las provincias de Colón y Coclé, en la implementación de los programas sociales porque en Minera Panamá sabemos que la educación es la clave para transformar los apoyos en un desarrollo sostenible real. En esto estamos juntos -en todos los pasos de la educación- por un futuro mejor”, explicó Alberto Casas, director de asuntos comunitarios de Minera Panamá.

Vanessa Vicuña, directora ejecutiva de Nutre Hogar, detalló que, para las niñas y niños más pequeños, Minera Panamá viene apoyando tres centros de atención a la primera infancia en Coclesito, Villa del Carmen y Nuevo Sinaí, desde el 2009. En estos centros se llevan a cabo programas de nutrición, estimulación temprana, desarrollo infantil y estimulación del lenguaje. Adicionalmente, talleres de desarrollo para los madres y padres de los pequeños.

Por su parte, Roberto Pineda, presidente de Cospae, enfatizó la importancia del programa de becas “Cobre Panamá Crece Contigo”, tanto para la región vecina a la mina, como para el país, “Esta iniciativa educativa, que ha mantenido vigencia durante más de 12 años, ha entregado más de 3,500 becas desde sus inicios, teniendo como resultado cerca de 200 egresados de diferentes carreras universitarias técnicas, administrativas y científicas”, agregó Pineda.

Para la atención de las escuelas primarias de la región, en alianza con Fudis, se desarrolla el programa de Escuelas Integrales, en 70 planteles educativos de Colón y Coclé.

“Es un programa multisectorial y trabaja en el fomento de prácticas de sostenibilidad, en las que se llevan a cabo actividades de seguridad alimentaria como los huertos escolares y la cría de pollos, bioseguridad, educación ambiental, seguridad vial y marítima, deporte, cultura y desarrollo de habilidades sociales”, informó Armando Espino, presidente de Fudis. Esta alianza beneficia a más de 80 mil estudiantes.

Minera Panamá ha realizado programas en las comunidades vecinas, enfocados en los pilares de Infraestructuras Comunitarias, Salud, Desarrollo Sostenible y Educación, con una inversión social que supera los $83 millones.