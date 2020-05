Ministerio de la Presidencia no realizará ninguna compra por motivo del COVID-19

El Ministerio de la Presidencia no realizará más compras de bienes y servicios relacionados con el Estado de Emergencia por coronavirus (COVID-19), por lo que los fondos disponibles serán trasladados a las instituciones que requieran recursos para hacer frente a la pandemia, reafirmó el viceministro de la cartera, Carlos García.

“El Ministerio de la Presidencia no tramitará ni realizará ninguna compra del Estado con relación al COVID-19, enfatizó García, quien confirmó la información emitida por la Contraloría General de la República en la que se indica que a la fecha no se ha refrendado y por ende no se ha pagado ninguna contratación por trámite especial realizada por el Ministerio de la Presidencia.

Desde el Ministerio de la Presidencia hemos comunicado a todos los ministros, directores, y administradores de las entidades descentralizadas y empresas públicas, el procedimientos para solicitar el traspaso de Fondos de Emergencia”, destacó.

Los pasos son: El titular de la cartera debe hacer una petición formal por escrito solicitando los recursos. Esta solicitud de recursos debe contar con el informe técnico fundado y las cotizaciones avaladas por profesionales idóneos.

Las solicitudes serán tramitadas y revisadas para poder aprobar el traslado de fondos, y cada instutición que le se han asignados fondos deberá presentar un informe detallado ante el Consejo de Gabinete.

García señaló que de los $191 millones asignados al Ministerio de la Presidencia, $140 millones están previstos para ser utilizados en el Plan Panamá Solidario, de los cuales $56 millones fueron para comprar vales físicos.

Explicó que en el mes de mayo con el mismo propósito se han comprado $31.3 millones adicionales que hacen un total de $87.3 millones divididos de la siguiente manera:

Importaciones Ricamar $6 millones

Vales del Banco General $7.3 millones

Casa Goly $18 millones

Súper Extra $18.5 millones

Sistemas de Incentivos Empresariales (Siempre) $35 millones

Súper Carnes $2 millones

También se realizó un traslado al Ministerio de Salud (Minsa) por $36 millones para el pago a los profesionales de la salud, y recibieron una solicitud para el pago similar por parte de la Caja de Seguro Social.

La Contraloría General de la República reiteró mediante un comunicado que “todo pago que se autorice, deberá ser verificado sobre la base de un precio justo y razonable”.

Además aclaró que “todavía no se ha refrendado y mucho menos, no se ha pagado ningún bien o servicio de los fondos asignados al Ministerio de la Presidencia”.

Darsy Santamaria Vega

dsantamaria@capital.com.pa

Capital Financiero