Ministro Alexander: Esperamos leve recuperación de la economía panameña para el año 2020

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander, confía en una leve recuperación de la economía para el año 2020, de manera fundamental por el impulso de la exportación de concentrado de cobre.

Sin embargo, conforme a sus expectativas, ya expresadas antes de asumir la cartera, duda que el crecimiento para 2019 supere el 4%.

Las palabras del ministro Alexander tuvieron lugar en el contexto del foro Enfrentando la situación fiscal y el reto financiero de la seguridad social, organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) que se realizó este miércoles 4 de diciembre.

Durante la jornada también intervino César Barceinas, director y analista principal de Standard & Poor’s Global Ratings, con la perspectiva desde el punto de vista de las calificadoras de riesgos y Waldo Tapia, analista senior del Banco Interamericano del Desarrollo (BID) quien abordó qué supone una reforma integral de pensiones.

De igual modo, Juan Antonio Casas, exfuncionario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y especialista en Salud Pública, se refirió a las tendencias del gasto público y privado en salud en Panamá.

El ministro Alexander compartió con los medios de comunicación y recordó que consultado por la agencia Bloomberg, “cuando todavía no había ingresado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), expresé que no íbamos a crecer ni 4%. Me mantengo en esa posición”.

Incluso, en ese momento, enfatizó, ante los informes de los organismos internacionales, me mantenía por debajo de la proyección en tendencia de crecimiento, “pero el hecho no es si se cumple o no algo que yo digo; lo importante es estar evaluando muy de cerca el desempeño del país”.

Destacó que la dinámica regional, y del mundo en general, no ayuda a mejorar las perspectivas “y Panamá está insertado en la economía mundial, pero sí podemos decir que seguiremos creciendo más que el promedio de América Latina”.

Al evaluar el impacto de la aprobación en segundo debate de la Superintendencia de Sujetos Financieros Regulados que eleva a esta categoría la actual Intendencia y las adecuaciones legales para mejorar la transparencia, señaló que son pasos para mejorar y “facilitar nuestras relaciones internacionales”.

Hizo énfasis que Panamá depende de la Inversión Extranjera Directa (IED) y de allí la importancia de “ordenar estos temas” que pueden tener “impacto en la economía real” y, de manera fundamental, “en el sistema financiero que ya resultó afectado en su momento” con la incorporación de Panamá en la llamada Lista Gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi).

Destacó la importancia para el país de mantener “competitivo nuestro sistema financiero”.

El ministro Alexander también reiteró el éxito de su viaje a Francia durante el cual asistió a la reunión plenaria anual del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con fines fiscales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde).

Detalló que durante los encuentros con sus pares europeos, dejó claro que los mal llamados “Papeles de Panamá” desconocieron que no menos del 75% de las sociedades registradas en esos documentos no tenían nada que ver con la jurisdicción panameña; tampoco ciudadanos panameños ni bancos de la plaza.

Con Francia se avanzó en acuerdos para que Panamá excluya a esa nación de la lista de países que nos discriminan pero, en contrapartida, se debe reconocer que el Estado panameño es cooperante en aspectos de transparencia e intercambio fiscal.

Durante su intervención en el foro de Apede, el titular del MEF expresó de manera detallada las razones que llevaron al Gobierno a modificar el límite de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (Lrsf) y afirmó que el plan de austeridad es necesario para preservar la calificación de la República de Panamá y mejorar las proyecciones de crecimiento.

Violeta Villar Liste

Violeta.villar@capital.com.pa

Capital Financiero