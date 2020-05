Minsa advierte sobre uso de pruebas caseras para determinar coronavirus

El Ministerio de Salud (Minsa), hace de conocimiento público que se ha detectado la distribución y venta de pruebas rápidas IgM/lgG COVID-19 y que las mismas no están autorizadas.

El Dr. Juan Miguel Pascale, director del Instituto Conmemorativo Gorgas, sobre este tema destacó “Las que están ofertando algunas clínicas recientemente son pruebas rápidas que detectan anticuerpos; el problema de estas pruebas es que las personas piensan que pueden determinar si tienen una infección aguda y para esto las pruebas de anticuerpo no funcionan”.

A lo que agrega “No funcionan porque el individuo no va a tener anticuerpos por lo menos después de una semana de tener la infección del COVID-19, si la persona se hace la prueba al segundo día de síntoma es muy probable que la prueba salga negativa, pero está infectado y no tomar las medidas necesarias como quedarse en su casa y podría desarrollar síntomas pensando que es un resfriado común y corriente”.

El Minsa, como ente rector de la salud en Panamá, recuerda a todos que el único ente oficial para la realización de estas pruebas es el Instituto Conmemorativo Gorgas, que las realiza a nivel nacional.

Las pruebas son parte de las herramientas utilizadas por los equipos de salud en este periodo de emergencia y de ninguna manera pueden ser consideradas por si solas como diagnóstico para descartar infección por COVID-19 y su uso debe estar limitado a las instituciones médicas y laboratorios.