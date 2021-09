Minsa anuncia aumento de aforos en iglesias; se elimina toque de queda en varios distritos

Luego de revisar y analizar los datos que proporciona el departamento de Epidemiología, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, señaló que se mantiene un número sostenido de recuperados versus el número de positivos, y también el país sigue registrando una disminución de personas hospitalizadas y en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“A pesar de este alentador panorama, que nos permite avanzar como país, no hemos dejado de lado la trazabilidad, seguimos insistiendo en la importancia de la vacunación, y no nos cansaremos de recalcar la importancia de mantener las medidas de autocuidado, en especial el uso correcto de la mascarilla”, dijo Sucre.

A nivel regional, recalcó, Panamá se sigue posicionando como un país referente, no sólo en el manejo de la pandemia, sino además en el proceso de vacunación.

Aumento de aforos en iglesias

El titular de Salud anunció la flexibilización de varias medidas “resultado de un plan estratégico cónsono a nuestra realidad y al trabajo de cada uno de nosotros, Gobierno Nacional, empresa privada, comunidades de fe y la población en general”.

Luego de reunirse y coordinar acciones con el monseñor José Domingo Ulloa, el ministro Sucre manifestó que se va a permitir de manera gradual, un mayor número de feligreses en actividades religiosas.

A partir del próximo lunes 20 de septiembre se permitirá en iglesias, templos, parroquias, capillas y centros de culto, el aforo del 50% de población en general no vacunada; y aforo de 80% en población con esquema completo de vacunación.

El titular de Salud solicitó a las comunidades de fe, que preparen sus comités internos de salud para que sean vigilantes del cumplimiento de las medidas y los aforos.

Eliminación del toque de queda

Por otra parte, el ministro Sucre anunció que se elimina totalmente el toque de queda, solamente en los siguientes distritos:

Distrito de Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro.

Distrito de Olá, en la provincia de Coclé.

Distritos de Parita, Pesé, Las Minas y Santa María, en la provincia de Herrera.

Distritos de Pedasí y Tonosí, en la provincia de Los Santos.

Distritos de Atalaya, Calobre, Cañazas, La Mesa y San Francisco, en la provincia de Veraguas.

Distritos de Boquerón y Gualaca, en la provincia de Chiriquí.

Distrito de Pinogana, en la provincia de Darién.

Corregimientos de Aligandí, Armila y Narganá, en la comarca Guna Yala.

Se mantienen las medidas vigentes para Colón, Panamá Metro, San Miguelito, Panamá Oeste, Panamá Este, Panamá Norte.

El toque de queda se mantiene de lunes a domingo, de 1 a.m. a 4 a.m. y el cierre de los comercios será a las 12 medianoche, en los lugares donde no se ha levantado la restricción de movilidad.

De acuerdo con Sucre, a pesar de los buenos números que presenta la ciudad capital, se reforzará la vigilancia, trazabilidad y los operativos en Don Bosco, Bella Vista, San Francisco, Santa Ana y Juan Díaz.

Informe del PAI

Las estadísticas enviadas al Ministerio de Salud (Minsa) por el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), reflejan que Panamá alcanzó un total de 5,250,417 vacunas aplicadas contra la COVID-19 en todo el territorio nacional, incluyendo primeras y segundas dosis de las casas farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca.

De la casa farmacéutica Pfizer se han aplicado 4,507,727 vacunas, mientras que de AstraZeneca se han colocado 742,690 dosis.

La Operación PanavaC-19 sigue avanzando según lo planificado, para inmunizar a la mayor parte de la población panameña.

Trazabilidad genómica de nuevas variantes

En tanto, el director del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudio de la Salud (Icges), Juan Miguel Pascale, manifestó que hasta el momento llevan 2,212 casos secuenciados del virus Covid-19 y hasta el mes de diciembre, la variante panameña A 2.5 era la predominante.

A partir de enero de este año, indicó Pascale, se detectaron casos importados de la variante Beta, proveniente de Sudáfrica. Marzo es el mes donde más variantes se detectaron: Gamma, Alpha, Lambda y Mu.

Para el mes de mayo se detectó Delta y en junio Mu se convierte en la variante predominante en el país. Para agosto, Mu sigue predominando, pero Delta sigue estando en el 20% de todas las secuencias del virus, indicó Pascale.

El director del Icges expresó que en el sitio web de la institución a su cargo y el del Minsa, se publicará información de la circulación de las variantes del Covid-19 en un periodo. “Este proceso queremos hacerlo periódicamente para que la comunidad pueda saber qué (variante) es la que circula en Panamá”, dijo Pascale.

Informe epidemiológico

En Panamá se contabilizaron 450,976 pacientes recuperados, 323 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 462,770.

Se aplicaron 7,592 pruebas y se mantiene un porcentaje de positividad de 4.2%.

En las últimas 24 horas se han registrado 10 defunciones y se suma un fallecimiento de fecha anterior, para un total de 7,152 acumuladas, lo que representa una letalidad del 1.5 %.

Los casos activos sumaron ayer 4,642. En aislamiento domiciliario se reportan 4,345 de los cuales 4,174 se encuentran en casa y 171 en hoteles. Los hospitalizados suman 297 y de ellos 216 se encuentran en sala y 81 en UCI.

Las estadísticas de epidemiología reflejan que en el periodo comprendido del 28 de febrero al 11 de septiembre de este año, han fallecido 1,272 personas por la Covid-19. De ese total, 1,088 no estaban vacunados, 95 tenían la primera dosis de vacuna y los restantes 89 se habían aplicado la segunda dosis.