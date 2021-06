Minsa colaborará con Ministerio Público en investigación sobre aplicación clandestina de vacunas

El Ministerio de Salud (MINSA) colaborará con el Ministerio Público en las investigaciones que se iniciaron en torno a la supuesta aplicación de vacunas covid-19 en un local clandestino en el sector de Coco del Mar, expresó el ministro del ramo, Luis Francisco Sucre.

“No se ha autorizado hasta este momento la entrada de vacunas de forma privada, ya que no cumplen con registros sanitarios, por lo que a pesar de haber recibido notas solicitando la autorización, reiteramos que mientras no se cumplan estos requisitos no podremos autorizar su libre venta”, expresó el ministro.