Minsa espera que hospitales privados apliquen cerca de 11,000 dosis contra COVID-19 por semana

La Operación PanavaC-19, en coordinación con el Movimiento Todo Panamá y hospitales privados iniciaron este lunes el proceso de vacunación en nueve centros hospitalarios en las provincias de Panamá, Chiriquí y Colón, manifestó Luis Francisco Sucre, ministro de Salud, en un recorrido esta mañana por el puesto de vacunación en el hospital San Fernando en la ciudad capital.

El ministro indicó que todos los hospitales privados vacunarán de manera gratuita, el Estado panameño proporcionará las vacunas y las jeringuillas, el resto de los insumos lo pondrán los hospitales, al igual que el personal.

“Se tiene estipulado una base entre 10,000 a 11,000 dosis por semana para ser distribuirlas en todos los hospitales privados, pero si la demanda aumenta supliremos lo que haga falta”, puntualizó Sucre.

Por su parte José Manuel Terán, director del Hospital San Fernando manifestó que llegó el día donde la población tiene la oportunidad de escoger un hospital privado para vacunarse conta la COVID-19 totalmente gratis.

“Aquellas personas que se están dedicando a difundir noticias falsas por las redes sociales en contra al proceso de vacunación, deben tener suficiente criterio para escuchar las voces científicas que les decimos que asistan a vacunase para salir adelante como país”, puntualizó Terán.

Por su lado, Jorge Juan De La Guardia, presidente del Movimiento Todo Panamá expresó que el objetivo es sumar a más personas y apoyar en proceso de vacunación que se desarrolla a nivel nacional para así lograr la esperada inmunidad de rebaño.

Los hospitales privados habilitados en la ciudad Capital son: Clínica Hospital San Fernando de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm; Hospital Nacional martes y miércoles de 8: am a 1:00 pm; Hospital Santa Fe (Albrook Mall) de lunes a viernes de 8:00 a 4:00 pm; Pacífica Salud (Multiplaza) de lunes a viernes y sábados de 7:00 a 5 p.m. Panamá Clinic, de 7:00 am a 12:00 md; Hospital Paitilla (Multicentro) de 8:00 am a 2:00 pm ; Hospital Brisas de 9:00 a 4:00 pm; Centro Médico del Caribe de lunes a sábados de 9:00 am a 12:00 pm y Centro Médico Mae Lewis de lunes a viernes 830 am a 12:30 pm.