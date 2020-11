Ante el repunte de casos de COVID-19, el Ministerio de Salud (Minsa) reitera a la población que se debe cumplir con las medidas de bioseguridad y los protocolos establecidos para el combate al virus.

Aunque la mayoría de la población está cumpliendo con las medidas de bioseguridad y los protocolos, todavía existen grupos minoritarios que insisten en violar las normas, se conoció en comunicado oficial.

El ministro Luis Francisco Sucre lamentó que algunos jóvenes estén participando en fiestas.Además existen negocios que violan los horarios de apertura y que venden licor más allá de lo que está permitido.

El ministro Sucre reitera que no se pueden hacer fiestas que representen aglomeraciones en las que muchas veces las personas no utilizan la mascarilla y que no guardan el distanciamiento físico requerido.

Una vez más recordó a la población que no se pueden hacer reuniones que involucren actividades festivas, corridas de toro, peleas de gallo, discotecas, bailes y otras por el riesgo que representa.

Mientras las direcciones regionales del Minsa en todo el país siguen con las acciones que realizan los Equipos Unificados de Trazabilidad (EUT). En la regional de Bocas del Toro se realizó toma de pruebas a varias instituciones de gobierno, Sistema Penal Acusatorio (SPA), Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) además, en las comunidades de Los Campesinos y Rambala, se hizo docencia para generar conciencia sobre las medidas contra la COVID-19.

En Colón se realizó intervención en el corregimiento de Cativá, se visitaron 267 viviendas en las cuales se atendieron a 757 personas, se distribuyó material informativo y se realizó perifoneo por 4 horas.

Para la comarca Ngäbe se realizaron medidas de trazabilidad para detectar positivos, hay un acumulado de 6,727 pruebas procesadas y total de 142 comunidades intervenidas.

Los Santos realizó trazabilidad en Tonosí y una veintena de líderes comunitarios del distrito de San Lorenzo, en Chiriquí confirmaron su asistencia a la jornada de capacitación que realizó el MINSA para reforzar conocimientos sobre la prevención de la COVID-19.

En Panamá Este se hicieron jornadas de hisopado en Tortí de Chepo, mientras que en este distrito se aplicaron pruebas en comercios y se siguió con la búsqueda de casos casa por casa en las comunidades con mayor número de casos, las cuales se hicieron en conjunto con autoridades locales, Senafront y otras instituciones.

Similares acciones se realizaron en Chiriquí, Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Darién, Herrera, Panamá (Metro, Este, Oeste y Norte), así como en Veraguas.

El lunes 23 de noviembre en Panamá se contabilizaron 137,004 pacientes recuperados, 875 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 155,658.

A la fecha se aplicaron 6,902 pruebas, para un porcentaje de positividad de 12.7% y se han registrado 16 nuevas defunciones, que totalizan 2,973 acumuladas y una letalidad del 1.9 %.