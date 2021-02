Minsa reitera riesgo de ingerir “dióxido de cloro” para tratar Covid-19

La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud (Minsa) solicita a la población en general no ingerir productos cuyo contenido contenga dióxido de cloro o “Solución mineral milagrosa”, como utilidad terapéutica para la prevención o tratamiento del Covid-19.

Las principales autoridades reguladoras de medicamentos a nivel mundial advierten sobre las posibles complicaciones a la salud que podría tener la utilización de estos productos.

The Food and Drug Administration (FDA), recientemente destacó lo siguiente: “Advertimos no comprar en línea, ni ingerir productos que contengan dióxido de cloro, ya que representa riesgos significativos para la salud del paciente”.

En tanto la Organización Mundial de la Salud recalcó “no utilizar dióxido de cloro o clorito de sodio vía oral o prenatal (intravenosa, intraarterial, intramuscular o subcutánea) a pacientes sospechosos o con diagnóstico de Covid-19.

Mientas que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), comunicó: “venimos advirtiendo desde el 2010 los riesgos del consumo del dióxido de cloro y por tal razón hemos tomado medidas para evitarlo”.

La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Minsa ha recibido reportes de personas que experimentan eventos adversos después de tomar un producto que contenga dióxido de cloro que incluye:

Insuficiencia respiratoria.

Cambios en la actividad eléctrica del corazón, ritmos cardiacos anormales.

Baja presión arterial causada por deshidratación.

Insuficiencia hepática aguda.

Canteo bajo de células sanguíneas

Vómitos severos

Diarrea severa.

Actualmente no hay estudios clínicos que sustenten la eficacia y seguridad del dióxido de cloro para el tratamiento de la COVID-19, informó la Dirección de Farmacias y Droga del Minsa.