MINSA y enfermeras retoman diálogo

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció que hoy en horas de la tarde continúa el diálogo entre el ministerio y la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (ANEP), luego de anunciar que continuarían con el paro de labores.

El titular de salud, Luis Francisco Sucre, citado en el comunicado, dijo que durante la reunión sostenida el miércoles 28 de abril se logró abordar todos los puntos los cuales fueron subsanados la mayoría.

Sin embargo, señaló que donde hay mayor dificultad es en el tema de la contratación permanente, aspecto que se abordará en el encuentro de hoy.

Ponderó el trabajo que realizan las enfermeras, tanto en los hospitales como las que participan en la jornada de vacunación contra la COVID19, ya que la atención se ha mantenido.

El Gobierno Nacional hace un esfuerzo enorme, independientemente la pandemia, sobre todo para contratar más personal de enfermería y poder satisfacer la demanda de la población panameña, declaró Sucre.

En cuanto a los sobresueldos indicó que a todos los funcionarios de salud se les ha pagado y en el caso de las enfermeras no estuvieron muy de acuerdo. “Les propuse que para que no se sientan que no se le está pagando aceptaran el pago de sobresueldo mientras tanto continúan las conversaciones”.

Dentro de los acuerdos preliminares entre las representantes de la ANEP, el Minsa y CSS, se encuentra: el nombramiento permanente de las enfermeras contratadas por el Estado de Emergencia Nacional; el mismo se hará de manera gradual y en primera instancia se acordó la permanencia de un 10% de las agremiadas.