Misión comercial de transporte de Texas inicia ciclo de reuniones con empresarios en Panamá

Al menos 30 representantes del área de transporte y logística de Texas, se encuentran en Panamá para enriquecer el flujo de información y la relación bilateral, a fin de generar inversiones para ambas partes.

El encuentro que inició el 13 de junio es organizada entre la Autoridad para la Atracción de Inversiones y la Promoción de Exportaciones (PROPANAMA) y U.S.-Panamá Business Council (USPA) y con el apoyo Juan B Sosa, U.S. Panamá Business Council en Houston.

La relación Texas-Panamá, se ha fortalecido desde la expansión del Canal en el 2016, que ha incrementado las actividades con los ocho puertos de alto calado de Texas. Adicionalmente, la expansión del aeropuerto de Tocumen y la proyectada zona logística del aeropuerto refuerza aún más la alianza existente.

Entre las empresas participantes de la misión: Port of Corpus Christi, Port Houston, Port of Gavelston, Greater Houston Port Bureau, Houston,airport System, Port Freeport, Texas EDC, The Vessel GRP, Great Lakes Dredge &Dock, Irvin Chamber of Commerce, entre otras.

Entre tanto, el martes 14 de junio la delegación de Texas se reunirá con líderes del sector privado panameño, conformado por Félix Carles, Bienes Raíces Carles; Ricardo Eskieldsen, Eskieldsen&Eskieldsen; Carlos Noriega, Hispanía Noriega entre otros.

PROPANAMA trabaja con el sector exportador y el servicio exterior panameño para promover la oferta de productos y servicios en los mercados internacionales y atraer inversiones que generen transferencia de conocimientos y tecnologías, mejorando la calidad de vida de los panameños.