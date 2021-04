Mitradel reporta que se han reactivado el 49.39% de los contratos suspendidos

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) informó que, hasta la fecha, se han reactivado un 49.39% de los contratos de trabajo que se encontraban suspendidos a nivel nacional debido al impacto económico de la pandemia de coronavirus (COVID-19).

La entidad detalla que ese porcentaje representa aproximadamente 140,379 contratos reactivados, de los 284,209 contratos que estaban suspendidos.

Doris Zapata, titular del Mitradel, resaltó que “se ha cumplido con la proyección estimada de reactivación de los contratos de trabajo y que mensualmente se están registrando 5,000 contratos nuevos”.

Explicó que, de un total de 10,664 empresas procesadas, el 1% de los trabajadores reactivados corresponden al sector primario, el 26% al sector secundario y el 74% a contratos reactivados en el sector terciario.

Añadió además que según la distribución por provincias, en Panamá y San Miguelito se ubica el 72.1% de trabajadores reactivados, el 9.5% corresponde a Colón, un 6% en Chiriquí, 4.5% en Panamá Oeste, 2.5% en Coclé, 2% en Herrera, 1.8% en Veraguas, y un 1.4% de distribuye en las provincias de Los Santos, Bocas del Toro y Darién.

No obstante, para el secretario general del Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, las cifras dadas a conocer por el Mitradel son un engaño, toda vez que muchos de los trabajadores cuyos contratos han sido reactivados no están laborando normalmente, sino en jornadas reducidas o por un porcentaje de sus salarios, por lo que no cuentan con los medios para satisfacer dignamente sus necesidades básicas y las de sus familias.

El dirigente sindical denunció que muchos trabajadores se han visto obligados a aceptar condiciones de laborales que violan el Código de Trabajo y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mientras el Mitradel avala con su silencio los abusos de un sector patronal, que insiste en poner sobre los hombros de los trabajadores el impacto de la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19.

“Mientras el Mitradel se autocomplace anunciado cifras de contratos reactivados, esos trabajadores están laborando media jornada y devengando el 50% o menos de sus salarios, otros laboran la jornada completa y les pagan hasta un tercio de sus salarios y además tienen que pagar de sus exiguos ingresos los servicios de electricidad y conexión a Internet para poder trabajar, porque la ministra Zapata y su equipo no están garantizando el cumplimiento de las normas laborales en el país. Eso significa que los trabajadores panameños han vuelto a la época de la esclavitud, con jornadas de más de 10 horas de trabajo para contar únicamente con los medios para alimentarse y pagar sus servicios básico”, dijo Méndez.