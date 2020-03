Mitradel solicita cierre de dos empresas por incumplir medidas contra el COVID-19

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) solicitó el cierre de dos empresas, la primera por incumplir las normativas en materia laboral para mitigar los casos de coronavirus (COVID-19) y la segunda por la naturaleza del servicio brindado, así lo dio a conocer Carlos Landero, director de Inspección de esta entidad.

Mediante un comunicado, la entidad explica que esta medida se toma tras los operativos verificación que se efectuaron en (Panamá Centro y Juan Díaz) de manera conjunta con personal del Minsterio de Salud (Minsa), se logró detectar que se infringían las disposiciones tipificadas en el Decreto Ejecutivo No. 78 de 16 de marzo de 2020 “Que establece medidas de carácter laboral para evitar contagios del COVID-19 en las empresas del país” y en la Resolución Ministerial No. 137 por la cual se crea el “Protocolo para Preservar la Higiene y la Salud en el ámbito laboral”.

“Le solicitamos al Minsa, el cierre provisional de una empresa que reiterativamente ha incumplido con los protocolos de higiene, salud y seguridad en el ámbito laboral, acotó Landero.

Agregó que es una obligación de todos los empresarios y de los trabajadores acatar los decretos emitidos por la emergencia nacional de COVID-19, los cuales buscan salvaguardar la vida de cada uno de los que conforman la relación laboral.

Los inspectores corroboraron que las empresas no contaban con los insumos requeridos para la sanitización del personal, no guardaban las distancias sugeridas entre uno y otro colaborador (1 metro cuadro de forma lineal). Los funcionarios les indicaron a los empleadores que no deben mantener dentro de los edificios más de 50 trabajadores.

Cabe destacar que todas las directrices son de obligatorio cumplimiento por los interlocutores de la relación laboral (empleadores y trabajadores) y el no obedecerlas se convierte en una violación a las normativas en materia laboral implementadas por las autoridades mediante el Estado de Emergencia Nacional.

El Mitradel insta a las partes (trabajadores y empleadores) a seguir las medidas y acciones en materia laboral para evitar contagios y a redoblar los esfuerzos conjuntos para mitigar la propagación del COVID-19 en nuestro país.