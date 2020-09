  Miviot insta a promotores en chiricanos a impulsar proyectos de interés social

En una reunión sostenida con promotoras de viviendas en la provincia de Chiriquí, el viceministro de Ordenamiento Territorial, José Batista, les instó a impulsar los proyectos de interés social, sobre todo ahora que se han establecido nuevos parámetros en el programa del Fondo Solidario de Vivienda (FSV).

Batista explicó a los promotores la resolución No. 366 que establece la normativa Residencial Bono Solidario; la resolución No. 420 que reglamenta los trámites y el Decreto No. 306 que establece un aumento en el monto de la vivienda de hasta $70,000 y el ingreso familiar hasta por un monto de $2,000 mensuales.

Informó que el Miviot proyecta aumentar $2 millones mensuales más al programa FSV, que aporta $10,000 para viviendas de interés social con un monto hasta los $70,000.

Añadió que con los $2 millones adicionales se totalizan $7 millones mensuales a este programa que beneficiará a cientos de familias panameñas.

Reiteró que el FSV es el programa “bandera” del Miviot y la ampliación de los montos destinados para este beneficio se logra gracias al presidente de la República, Laurentino Cortizo, quien apuesta a que los jóvenes que inician una familia puedan obtener su propia vivienda.

La reunión se efectuó en el auditorio del Consejo Provincial de representantes en la casa de gobierno en la ciudad de David, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad.