Miviot prevé aumentar a $7 millones mensuales el FSV en 2021

Para el próximo año, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) proyecta destinar $2 millones mensuales más al programa Fondo Solidario de Vivienda (FSV), que aporta $10,000 para la compra de viviendas de interés social con un costo de hasta $70,000.

El viceministro de Ordenamiento Territorial, José Batista, explicó que con estos $2 millones adicionales se totalizan $7 millones mensuales, para este programa, que beneficiaría a un total de 700 familias panameñas por mes.

Puntualizó que esto es posible ya que para 2021 existe un presupuesto de $25 millones y adicional el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, agregó $80 millones en apoyo a este beneficio.

Esta buena noticia fue dada a conocer en una reunión que sostuvo el viceministro Batista con promotores de la provincia de Coclé, donde también estuvieron presentes el ministro de la cartera de Vivienda, Rogelio Paredes y la viceministra Daniela Martínez López.

En este encuentro, Batista expuso los parámetros de las resoluciones No. 366 que establece la normativa de Residencial Bono Solidario (RBS) y la No. 420 que reglamenta los trámites, así como el Decreto No. 306 que establece un aumento en el monto de las viviendas hasta $70,000 balboas y el ingreso familiar de hasta $2,000.

Esta administración está empeñada en hacer lo necesario para apoyar a todos los programas de vivienda y está altamente comprobado que en manos de la empresa privada funciona mejor y el FSV es una alternativa y nuestro proyecto bandera” especificó.

Declaró que antes había un solo decreto tanto para el tema económico como para el normativo, lo cual era una irregularidad, porque los mismos tienen fecha de caducidad, sin embargo, las resoluciones son permanentes.

Asimismo, dijo que este Decreto le pone término a las resoluciones y todas aquellas que son de enero de 2019 y anteriores a esa fecha tienen hasta el 31 de diciembre de 2020, para presentar las escrituras, porque existen muchos casos donde se otorgaban las resoluciones al promotor sin tener casas construidas.

El viceministro dejó claro que la norma RBS no está condicionada al FSV, ya que esa es una normativa general donde los promotores pueden hacer un proyecto y vender casas en más de $70,000.

La entidad, junto a la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental (AIG), trabaja en la plataforma para que los promotores puedan dar seguimiento a sus trámites en línea.