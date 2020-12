Modernizan funciones de direcciones del MEF

Con el objetivo de integrar nuevos contenidos de trabajo y modernizar las funciones de la Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado (DICRE) del Ministerio de Economía y Finanzas, se promulgó el Decreto Ejecutivo No. 605 del 23 de noviembre de 2020.

Francisco Alvarez, director de DICRE, sostuvo que este ajuste toma en cuenta recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y los Centros de Asistencia Técnica y de Formación, que indicaron que el alcance en términos de las empresas públicas constituidas en sociedad de capital debería ser mayor para tener las mismas funciones que ya mantenían con las empresas mixtas del Estado.

También se utilizaron mejores prácticas de Gobierno Corporativo como han sido indicadas por otras multilaterales.

Este cambio también sirvió para formalizar funciones que en la práctica se habían asignado a la DICRE, como fideicomisos públicos y las nuevas disposiciones de gobierno corporativo.

El director Alvarez, indicó que los cambios se centran en cuatro ejes temáticos: La inclusión de las empresas públicas constituidas en sociedad de capital, con la facultad de participar y evaluar el desempeño de la misma desde el punto de los intereses del Estado.

La formalización de las funciones sobre los fideicomisos públicos para mejorar las inversiones de estos, que permita hacer más eficiente las inversiones que con ellos se hagan y mejorar el rendimiento, así como la creación de nuevos fideicomisos.

La gobernanza y gobierno corporativo, dentro del marco de sociedades que manejan servicios públicos, para asesorar a los directores que participan en representación del Estado a hacer más efectiva su labor bajo estos parámetros, las funciones, incompatibilidades, conflictos de interés.

Además de recomendar ciertas políticas, con estudios de buenas prácticas, principio de probidad y transparencia. Y transmitir esa información que se ha realizado en las empresas mixtas a las empresas públicas constituidas en sociedad de capital.

La gestión financiera de riesgos de desastres, se actualizaron las funciones para hacerlas más modernas, mediante herramientas tecnológicas y llevar una mejor administración de riesgos de todo el Estado, con la información de seguros, fianzas del Estado y darles institucionalidad a los comités de seguros del Estado.

“En resumen, estos ejes temáticos son los que se actualizan con los cambios en las funciones, lo cual es importante para nuestra Dirección, ya que la moderniza y la renueva a los requerimientos de los temas que maneja el Estado”, concluyó Alvarez.

El Decreto Ejecutivo No. 605 del 23 de noviembre de 2020 modificó el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 110 de 4 de agosto de 2009, que crea la Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado y deroga el Decreto Ejecutivo No. 479 de 22 de noviembre de 2011.