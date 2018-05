Monto de las elecciones 2019 en Panamá supera los $48 millones, sin contar con el financiamiento privado

Cuando faltan 12 meses para que el 5 de mayo de 2019 los panameños escojan a su nuevo presidente y demás gobernantes, el Tribunal Electoral (TE) tiene claras las proyecciones en cuanto a financiamiento público.

El magistrado del TE, Alfredo Juncá, en entrevista con ElCapitalFinanciero.com explica que “existen dos tipos de financiamientos englobados dentro de una gran categoría a la cual llamamos financiamiento público”.

“El financiamiento político se divide en el privado y el público. Este último es un porcentaje que está destinado a la consecución de fines de partidos políticos, y el privado son las contribuciones que reciben los partidos y los candidatos para un determinado fin”, agrega.

En este sentido, el magistrado señala que “el componente público puede estar alrededor de los $48 millones”. Sin embargo, agrega, lo que está pendiente de confirmar es el financiamiento privado.

Lo cierto es que “todo esto va a estar regulado a través de una nueva dirección que hemos creado en el TE que se llama: Dirección Nacional de Fiscalización del Financiamiento Político”, indica el magistrado. “Estos fiscalizadores se encargan de que los dineros se utilicen para lo que están destinados”, agrega.

Aquí, el detalle de lo que dijo el magistrado Juncá sobre el tema:

>>> Es decir, ¿los fiscalizadores deben tener acceso a la información de lo que están haciendo los partidos políticos con esos fondos?¿Los partidos políticos deben dar reportes de lo que están haciendo?

Por supuesto. Los partidos políticos deben presentar sus informes financieros para ser auditados por el TE.

La reforma electoral ha puesto muchos controles y yo te debo hablar sinceramente. ¿Pudimos haber hecho más con la reforma? Claro que sí, siempre se puede mejorar. ¿Tenemos más de lo que teníamos antes? Por supuesto que tenemos más de lo que teníamos antes.

Los cambios se dan paulatinamente. No son de la noche a la mañana… Y Panamá es uno de los pocos países que [en materia electoral] donde se dan dos eventos importantes: 1) para cada elección hay una reforma electoral. Es decir, la ley electoral es quizá la más revisada después de la ley de presupuesto. 2) esta ley no la hace el TE a lo escondido, sino que tenemos un organismo de consulta que es la Comisión Nacional de Reformas Electorales donde participan los partidos políticos, los representantes de la academia, de trabajadores, empresa privada y de las organizaciones no gubernamentales.

>>> ¿Cuánto nos estarían costando las elecciones de 2019?

Las elecciones de 2019 es difícil precisar. El componente público puede estar alrededor de los 48 millones de dólares. Sin embargo, en la parte del financiamiento privado todo depende de cuánto recojan…

La reforma dice dos cosas importantes: los panameños queremos campañas más cortas y más económicas. De esos dos anhelos salieron dos principios: la veda electoral y los topes de campañas.

>>> Estas nuevas disposiciones obedecen a las experiencias previas y a lo que ha dicho la ciudadanía…

Muchas de las cosas que se hacían antes ya no se pueden hacer porque ha cambiado la forma de hacer política.

