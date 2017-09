Movimiento comercial se duplicó en “Panamá Black Weekend”: Centros Comerciales

La Asociación Panameña de Centros Comerciales (Apacecom) informó que el movimiento comercial se duplicó durante el pasado fin de semana (del 15 al 17 de septiembre de 2017), cuando se realizó el denominado “Panamá Black Weekend”.

Nadyi Duque, presidenta de la Apacecom, afirmó que “el movimiento comercial en los centros comerciales e duplicó este fin de semana en comparación a épocas de alta demanda”.

Apacecom, creada hace más de un año, agrupa a una decena de centros comerciales con más de 3 mil tiendas.

Registros preliminares

Según los registros de la asociación, uno de los centros comerciales que tuvo un incremento de visitantes fue Albrook Mall, en ciudad de Panamá.

Allí, 104 mil personas ingresaron el viernes 15 de septiembre, día en el que empezó el Panamá Black Weekend, mientras que al día siguiente a las 5:00 p.m., esta cifra superó las 116 mil personas.

“El tráfico en este centro comercial es de 80 mil personas en los fines de semana de descuentos, quincena, Navidad e inicio de año escolar”, indicó Duque.

Según la presidenta de Apacecom, no hubo “un solo comerciante que me ha dicho que no ha facturado, están contentos. Panamá Black Weekend ha sido un éxito”.

Agregó que, por ejemplo, los centros comerciales Paseo Central y Santiago Mall, en el interior del país, y Mega Mall, en Panamá Este, también reportaron incrementos en sus ventas.

Movimiento de visitantes

El administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gustavo Him, que más de 20 buses de Costa Rica “repletos” llegaron a la cuidad de Panamá este fin de semana de ofertas y algunas líneas aéreas viajaron a Panamá con todas sus sillas ocupadas.

Como ejemplo, Him mencionó que la línea aérea Copa reportó cifras preliminares que indican el traslado de más de 12 mil pasajeros con destino a la ciudad de Panamá en paquetes vacacionales, en la semana del 11 al 18 de septiembre.

Esto representó un incremento de mil pasajeros adicionales en comparación a la semana anterior. Los pasajeros principalmente llegaron de vecinos de Centroamérica y de Ecuador, Brasil y Argentina.

Hemos creado una marca como destino de compras, que a la vez es un “gancho” importante para el movimiento comercial”. Gustavo Him

“Panamá tiene ese liderazgo y hay que aprovecharlo”. Gustavo Him

Ocupación hotelera

El gerente del Hotel El Panamá, Jaime Campuzano, aseguró que el negocio tuvo un 100% de ocupación.

“Hicimos promoción y visita a operadores de turismo desde haces varios meses en Centroamérica, Ecuador, Colombia y Brasil”, afirmó Campuzano.

Igual varios hoteles como: Wyndham de Albrook, Panamá, Hotel Ramada, en vía Argentina, Hotel Clarion Victoria, Best Western y Novotel reportaron también lleno completo, informó la ATP en un comunicado de prensa.