Mujeres en posiciones de liderazgo generan más rentabilidad a las empresas, según estudios

La participación de la mujer en posiciones de liderazgo dentro de las empresas generan mayor rentabilidad. Diversos estudios sobre el mercado laboral demuestran que mientras más diversa sea una compañía, mayor será la rentabilidad y la productividad aumentará al menos 20%.

Por ejemplo, London Business School encontró una correlación positiva entre la equidad de género y la innovación, a mayor equidad, mayor innovación y viceversa. Así lo aseguró, David Cabrera, presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de Recursos Humanos de Panamá (Anreh).

De hecho, en noviembre de 2017, el Índice de Mejores Trabajos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que por primera vez permite comparar las condiciones laborales en 17 países en América Latina reveló que las mujeres representan el 51.7% de la población económicamente activa en la región.

Aunque el empoderamiento de las mujeres ha mejorado, la presencia de las mujeres en el mercado laboral aún “es débil” según el índice.

El Center for Leadership Development (CLC, por sus siglas en inglés) ha descubierto que la colaboración y el compromiso de los colaboradores se puede casi duplicar cuando existe un equipo diverso, incluyendo mujeres.

Cabrera opina que otro factor importante que los líderes y empresarios tienen que entender es el poder adquisitivo de las mujeres es cada vez mayor.

Globalmente son más de $20 trillones, por lo que al tener mujeres trabajando en la empresa, se pueden sacar mejores productos y servicios que solucionen las necesidades reales de las empresas”,

Agrega, que no tiene duda de que las mujeres conocen mejor las necesidades de sus pares y no tenerlas liderando diversas áreas de la empresa es un error con un costo de oportunidad alto.

Estatus de Panamá

El BID, estima que en Panamá, más del 62% de los universitarios que se gradúan en el país son mujeres, pero al ingresar al mercado laboral ganan 17% menos que los hombres.

El escritor y crítico literario, John Gardner dice que “la mayoría de las organizaciones no alcanzan su potencial debido a que han desarrollado una ceguera funcional frente a sus propios defectos. No sufren porque no pueden resolver sus problemas, sino porque no los ven”.

Cabrera dice que todavía seguimos siendo una sociedad machista que piensa que el hombre debe seguir siendo el principal proveedor del hogar.

Todavía no entendemos y por lo tanto no le damos el valor que tiene la mujer a que las empresas sean más productivas, más innovadoras y más rentables”

A manera de ejemplo, el presidente de Anreh señala que en Panamá se pueden ver algunas industrias de gran trayectoria como la banca, en donde los puestos de mayor jerarquía, con algunas excepciones, es dominado casi en su totalidad por los hombres.

Algunas iniciativas

En Panamá, a nivel gubernamental, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) inició en octubre de 2017 un proyecto con el ‘sello igualdad de género’ para que empresas y sector público disminuyan la desigualidad laboral.

ambién se lleva adelante el Programa para Mujeres Líderes Emergentes del Sector Público, que es ejecutado por el BID.

Participan 30 mujeres de cinco ministerios: Economía y Finanzas, Gobierno, Relaciones Exteriores, Desarrollo Agropecuario y Seguridad.

