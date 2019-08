Multitudes se reúnen para celebrar los 50 años de foto de portada “Abbey Road”

Cientos de personas se reunieron el jueves en el cruce peatonal más famoso del mundo para conmemorar el 50 aniversario del día en que los Beatles fueron fotografiados en él, creando una de las portadas de álbum más conocidas de la historia.

La imagen ha sido desde entonces imitada por innumerables admiradores de todo el mundo.

La foto de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr caminando sobre el cruce peatonal en Abbey Road fue tomada afuera de los estudios de grabación de EMI, donde grabaron el álbum del mismo nombre en 1969.

50 years ago today, @TheBeatles gathered at EMI Studios for one of the most prolific photoshoots of their career. A policeman held up the traffic as photographer Iain Macmillan took six shots of the group walking across the zebra crossing just outside the studio. #AbbeyRoad pic.twitter.com/ROgV1SE9d4

