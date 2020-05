Municipio concede prórroga hasta 30 de junio para presentar Declaración Jurada Anual

Mediante el Acuerdo Municipal No. 81 de 05 de mayo de 2020, el Municipio Capitalino concede una prórroga hasta el martes, 30 de junio de 2020 (sin sanciones), al plazo establecido en el Artículo 7 del Acuerdo Municipal No. 40 de 2011, que tienen los contribuyentes para la presentación de la Declaración Jurada Anual.

El contribuyente podrá presentar, sin sanciones, desde el viernes, 1 de mayo de 2020, hasta el martes 30 de junio de 2020, la Declaración Jurada Anual del monto de sus ventas o ingresos brutos, obtenidos producto de sus operaciones en el Distrito de Panamá y que conste en los registros contables del contribuyente, debidamente sustentados.

Se exceptúan del requerimiento, a las empresas o establecimientos comerciales que realizan actividades comerciales que tengan incidencia fuera del Distrito de Panamá; o declaren sus impuestos, tasas o contribuciones sobre la base de una norma especial con rango de Ley.

La medida forma parte de las acciones que ejecuta el Municipio de Panamá (Mupa) en atención al Decreto Ejecutivo No. 427 del 13 de marzo de 2020 firmado por el presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, con el objetivo de tomar medidas extremas temporales y preventivas que minimicen los riesgos de propagación del COVID-19, a través de la prevención de la aglomeración de personas.