Museos de MiCultura tienen entrada gratuita, pero se deberá contar con una reserva

Los museos del Ministerio de Cultura (MiCultura) a nivel nacional, que abrieron sus puertas desde el pasado domingo 6 de marzo, recibirán de manera gratuita a visitantes nacionales y extranjeros que realicen reservaciones para visitarlos, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad establecidas por las autoridades de salud y como parte de una campaña denominada “MiCultura Segura”.

A través de la página Web de la entidad cultural, www.micultura.gob.pa., en la sección de museos, el público podrá reservar su visita de martes a domingo al museo de su interés, de manera que al mismo tiempo puedan contar con un guía asignado y realizar su recorrido de forma gratuita.

En los museos se han dispuesto horarios y días disponibilidad, de martes a domingos de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., el Museo de Arte Religioso Colonial, mientras que esos mismos días, pero en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., se pueden visitar el Museo Afroantillano, Museo Fabio Rodríguez (Herrera) Museo de Penonomé (Coclé), Museo Arqueológico El Caño (Coclé), en la provincia de Los Santos encontramos el Museo Belisario Porras, Casa Pausilipo, Museo de La Nacionalidad y Museo Manuel F. Zárate de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

En horario de martes a sábados de 8am a 4pm, usted puede hacer su recorrido por el Museo Regional de Veraguas, Museo Regional Stella Sierra (Aguadulce), Museo Parque Arqueológico Petroglifo y el Museo Julio Gómez Ruiz, ambos en la provincia de Chiriquí.

Junto a la Red de Museos (@reddemuseospma) y Centros de Visitantes de Panamá seguimos actualizando otros recintos de interés para que sean visitados como los museos de Arte Contemporáneo (MAC), de la Orden de La Merced, Botones Destro, Biomuseo, Ricardo J. Alfaro, el Níspero entre otros, señaló el Ministerio.

Con esta reapertura se reactiva otro rubro de las industrias culturales, además del turismo, las cuales se vieron afectadas por la pandemia, y bajo las medidas de autocuidado y de las que se ofrecerán en estos recintos culturales, los visitantes a través de sus pasillos, puedan disfrutar de un ambiente diferente lleno de mucho aprendizaje, reviviendo eventos importantes de nuestra historia.