New Horizons cumple 20 años en el mercado panameño

El centro de capacitación New Horizons Panamá (NH) celebra su 20 aniversario de inicio de operaciones en el mercado. NH Panamá es una franquicia de New Horizons, empresa fundada hace 35 años en California, Estados Unidos. La misma ha brindado capacitación técnica de primera a más de 30 millones de estudiantes a nivel mundial.

Actualmente New Horizons es la empresa de formación de TI independiente más grande del mundo, con más de 300 centros de capacitación informática en 70 países. Es socio oficial de capacitación para líderes tecnológicos como Microsoft, Cisco, CompTIA, VMware, ITIL, entre otros.

Es el mayor proveedor de capacitación de Microsoft, brindando más del 40% de toda la formación autorizada de esta compañía multinacional en todo el mundo.

Por 20 años New Horizons Panamá se ha mantenido a la vanguardia, obteniendo la Certificación como Socio Autorizado de Aprendizaje (Autohorized Learning Partner) de tres líderes mundiales de tecnología: Microsoft, CompTIA y EPI.

Siendo el único centro en el país, que cuenta con las tres certificaciones, NH Panamá garantiza que los cursos y programas que ofrece estén actualizados y alineados con los productos tecnológicos de última generación, utilizando materiales de estudio oficiales.

Por seis años New Horizons Panamá ha recibido el Premio Latin America and Caribbean Location of the Year, y en 2017 estuvo entre los ocho mejores Centros New Horizons del mundo entre más de 300.

A la vanguardia

Como empresa de Grupo Tecnasa, NH Panamá capacita a todo el personal técnico y administrativo de Tecnasa en las competencias tecnológicas necesarias para mantenerse a la vanguardia y ofrecer los servicios de calidad a clientes de toda la región.

Esto garantiza que los cursos satisfagan las expectativas de los clientes al estar preparados para responder preguntas y aclarar conceptos erróneos a medida que se desarrollan los temas.

NH Panamá se ha destacado a lo largo de los años como elemento clave para el desarrollo continuo, tanto de colaboradores de las empresas más importantes a nivel local y regional, como de personas que necesitan mejorar sus competencias básicas en aplicaciones informáticas.

Siendo Microsoft Learning Partner, NH Panamá cuenta con todos los requerimientos técnicos necesarios para cumplir los altos estándares que la marca ofrece en su división de educación y capacitación.

Este año, NH Panamá, además de continuar ofreciendo cursos de manera presencial, ofrecerá una nueva modalidad remota con instructores en vivo, a través de una plataforma Online Live, OLL, que permitirá brindar capacitación simultánea a personas que se encuentren en distintas ubicaciones a través de una conexión de internet, lo que posibilitará que las empresas con diferentes sucursales dentro o fuera de la ciudad de Panamá reduzcan costos.