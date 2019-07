New York: Destino icónico que todo viajero debe conocer

En los últimos años los viajeros latinos han demostrado tener un creciente interés por viajar, no solo a los coloridos países latinoamericanos sino también a destinos llamativos en Norteamérica, Asia y Europa. Viajar siempre ha estado de moda, solo que a través de los años las tendencias de viajes y destinos más populares varían, aunque siempre hay destinos que mantienen su status de favoritos como Francia, España, Estados Unidos (EU), China, Italia entre otros que siempre tienen gran movimiento de turistas.

La industria turística busca reinventarse e innovar para brindar una experiencia memorable, auténtica y dinámica a los viajeros. Es por esto que destinos icónicos como la ciudad de Nueva York, que siempre logra estar en los top de ciudades más visitadas del mundo, ofrece diferentes actividades para atraer a todo tipo de viajero.

En esta ciudad, por ejemplo, podrás encontrar ofertas atractivas para el viajero joven que siempre está abierto a experimentar cosas nuevas como clases de “Drunk Yoga”, disponibles en el hotel ROW NY, donde la relajación se encuentra con el vino, ofreciéndoles un happy hour de 15 minutos dando inicio a la fiesta, seguida de una clase de yoga para principiantes de 45 minutos con vino en la mano y un final de 30 minutos para concluir el evento.

Para los viajeros más fashion, orientados a la moda, el Hotel Knickerbocker ofrece a los caballeros la oportunidad de confeccionar su propio traje a la medida con su paquete “Suit up”. Tendrá un traje Savile Row diseñado según sus especificaciones personales: Podrá elegir estilo, tela, botones y forro.

Un miembro del equipo “Hecho a Medida” de Richard James lo atenderá desde la comodidad de su suite en el hotel o en la tienda de Park Avenue, su traje será enviado en aproximadamente seis semanas.

Y para los fanáticos de las compras el Hotel Westhouse tiene disponible el “Nordstrom package” para que disfrute de una experiencia de compras única, al reservar su estadía obtendrá una tarjeta de regalo de $50 de Nordstrom junto con una selección de tres de sus regalos de viaje favoritos que descubrirá al llegar a su habitación.

Para los fanáticos de los deportes también hay opciones, el hotel The Quin Central Park by Hilton Club, es un favorito entre los fanáticos durante el torneo de tenis del US Open es por eso que pone a su disposición la “Experiencia exclusiva del US Open” disponible del 26 de agosto al 8 de septiembre de 2019.

Esta incluye: Una noche de alojamiento en habitación o suite, dos boletos para asistir al US Open en el Estadio Arthur Ashe, Desayuno diario para dos personas en The Wayfarer y amenidades de bienvenida que incluyen un kit de autógrafos con pelotas de tenis con logotipo del US Open.

Esta ciudad es tan diversa y dinámica que siempre encontraran variedad de ofertas hoteleras y de actividades por realizar. Así que sea cual sea tu interés, presupuesto o preferencias de viajes, Nueva York siempre tendrá el plan perfecto para ti.