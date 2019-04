New York: Un destino multifacético para su escapada de semana santa

Aunque la cultura latina tiende a respetar las celebraciones de semana santa, un buen porcentaje aprovecha estas fechas para explorar y viajar por el mundo, así sea por unos días en donde puede desconectarse un poco de la rutina diaria.

Si busca un destino multifacético y dinámico capaz de adaptarse a sus necesidades, New York es la ideal para usted, no importa si va en plan familiar, de pareja o solista, esta ciudad ofrece actividades para todos los gustos.

A continuación, le recomendamos qué hacer y dónde puede hospedarse en esta llamativa ciudad:

Si va en familia:

El Quin Central Park by Hilton Club ofrece la oportunidad para que las familias disfruten una experiencia especial que incluye la admisión al famoso zoológico de Central Park.

Ubicado a pocos pasos de The Quin, el zoológico Central Park de Nueva York ha estado deleitando a los visitantes desde el siglo XIX. Conocido como el “primer zoológico de Estados Unidos”, el zoológico de Central Park ahora cuenta con atracciones como el Central Garden y la piscina Sea Lion; Círculo polar; Allison Maher Snow Leopard; Tisch el zoológico de niños; la selva tropical y más.

Esta experiencia “Go Wild” invita a los huéspedes a explorar el emblemático zoológico de Central Park en Nueva York e incluye:

Habitación o suite seleccionada

Admisión para una familia de cuatro personas al zoológico de Central Park

Dulces de Dylan’s Candy Bar

Bolso MoMA con regalos de recuerdo.

La experiencia “Go Wild” en The Quin está disponible del 1 de abril al 1 de noviembre de 2019. Las reservaciones están disponibles en línea en www.thequinhotel.com o llamando al 1-855-447-QUIN (7846).

Si va en plan “foodie”:

No se puede perder “The Cocktail Club” en el Den, ubicado dentro del hotel WestHouse, este bar atrae por su interpretación fresca y moderna de un bar clásico de Nueva York, cuenta con una chimenea antigua y un ambiente íntimo, en el área lounge puede disfrutar de una deliciosa selección de comidas ligeras y bebidas para disfrutar de una velada perfecta. Este exclusivo salón de cócteles ofrece también música en vivo junto con el cóctel especial del mes todos los miércoles de 8:00 a.m. a 10:30 p.m. The Cocktail Club en el Den llevara lo que se conoce como “happy hour” al siguiente nivel.

Tocando semanalmente de 8 a 10:30 pm estará el Josh Davis trio, un trío de jazz dirigido por Davis, quien ha realizado giras por los EU, Japón y Europa, tocando en lugares como: Carnegie Hall, The Blue Note, Smalls Jazz Club, Symphony Space, entre otros.

Los cócteles que se ofrecen son del mixólogo Jason Bodoy, un hombre que perfeccionó sus bebidas artesanales en algunos de los lugares más famosos de la ciudad. WestHouse New York es más que un hotel boutique de lujo; es un concepto de hospitalidad completamente único que ofrece servicios y comodidades exclusivas, y un nivel elevado de servicio diseñado para satisfacer hasta el más exigente.

El objetivo de este hotel es que sus huéspedes se sientan como en casa así que si desea conocer más de esta propiedad y reservar ingrese a www.westhousehotelnewyork.com

Si va en plan romántico:

Un monumento legendario en el corazón de la ciudad de Nueva York, The Knickerbocker es un sofisticado santuario urbano.

Esta emblemática propiedad renace como el primer hotel de lujo de Times Square y recibe a los huéspedes con una colección curada de experiencias culturales, artísticas y culinarias. Con una ubicación envidiable en el corazón de Manhattan, convenientemente ubicada a cuadras de algunos de los monumentos culturales más venerados del mundo: Broadway, The Metropolitan Opera, MoMa, Fifth Avenue y Central Park.

Para aquellas parejas que desean tener todo en un solo lugar, The Knickerbocker ofrece una variedad de ofertas y experiencias culinarias.

El maestro chef Charlie Palmer ofrece exquisitos platillos en el restaurante Charlie Palmer en the Knick, o si prefieren disfrutar de unos cocteles y bocadillos pueden visitar el bar de la azotea, St. Cloud. Aquí, los cócteles son progresivos, el ambiente moderno e intimo perfecto para disfrutar en pareja.

Si desea conocer y aprovechar más esta propiedad aproveche las tarifas web exclusivas + desayuno diario para dos personas en Jake’s + Late Checkout + Upgrade si reserva (aquí). Nada nutre el crecimiento personal como los viajes. www.theknickerbocker.com