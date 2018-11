NIIF 17 revelará las fortalezas financieras de las aseguradoras

La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (Ssrp), arrancó la agenda de trabajo para la entrada en vigor de la Norma Internacional de Información Financiera, NIIF 17, emitidas por el Consejo Internacional de Normas Contables (Iasb, por sus siglas en inglés), que entrará en vigor el 1 de enero del 2021.

Capital Financiero entrevistó al superintendente de Seguros y Reaseguros, José J. Riesen A., sobre los principales cambios que traerá la NIIF 17 al mercado asegurador panameño.

– ¿Cómo impactará la nueva norma contable a las aseguradoras?

– Tenemos por Ley que adoptar la NIIF 17 y realmente no es una decisión donde tengamos mucho margen de maniobra. Es la primera norma exclusiva para el sector seguro, nunca habíamos tenido una norma contable que fuera elaborada o diseñada exclusivamente pensando en el sector asegurador.

“Hay dos tipos de negocios en el sector asegurador. Negocios a corto plazo que son los que se renuevan cada año. La póliza de automóvil y la póliza de incendio, por ejemplo, que se renuevan anualmente, y tanto el consumidor como el cliente tiene la opción de decir no en la fecha de la renovación.

“Pero tenemos negocios que son a largo plazo y un ejemplo claro de esto es la póliza de vida donde un cliente se compromete a pagar una prima por 30, 40 o 50 años y más, y la aseguradora a cambio de la prima se compromete a asegurar a la persona por estos años a cambio de una suma asegurada.

“La aseguradora recibe la prima y tiene que invertirla y muchas veces esas pólizas vienen con ahorros, donde la aseguradora no solamente le garantiza a la persona que la va a mantener asegurada por todo ese tiempo de vida. Le garantiza una tasa de interés que le va a pagar en concepto de ese ahorro y la tesorería de la aseguradora tiene que salir a invertir.

“El problema que se ha dado en los últimos años es que el mercado se ha movido hacia la baja, las tasas de interés históricamente están muy bajas, pero se tiene el compromiso de pagar un 4% o un 5% que tesorería no consigue. Entonces se va creando una brecha entre el compromiso que se tiene y lo que se está obteniendo. La NIIF 17 viene atacar esas brechas para que las aseguradoras desde un principio las denoten en sus estados financieros, además un consumidor o una empresa pueda mediante la lectura de los estados financieros identificar claramente la solidez financiera de la aseguradora.

“El impacto es grande, pero lo bonito de esto, es que el que va a salir beneficiado es el consumidor porque la norma nos trae disciplina a nivel global. Algunas compañías al principio tendrán dificultades, pero saldrán fortalecidas porque van a tener estados financieros más sólidos.

“Por ejemplo, la norma penalizará las aseguradoras que vendan productos con un margen de utilidad mínimo o a veces hasta sin ningún margen de utilidad, nada más para hacer flujo de caja. La primera disciplina, cuando salga a la venta un producto es que este tiene que ser rentable, porque si no lo es, el que se va a quedar atrapado en el medio y sin nada, será el consumidor.

“Por otro lado, las aseguradoras tendrán que capacitar a su personal en temas contables y de sistemas. ¿Por qué?, hoy en día se vende una póliza de vida a largo plazo, la prima anual se cobra de una vez y se reconoce como utilidad. Este será uno de los principales cambios, la compañía tendrá que reportarla mes a mes, en la medida que va devengando esa ganancia. La NIIF 17 no permitirá reconocer inmediatamente algo que aún no se ha ganado. Se puede tener la prima (dinero) porque el cliente la adelantó, pero eso no significa que le pertenece a la aseguradora, por lo que tendrá que ir devengándola y reflejándola contablemente en la medida que pasa cada mes”.

– ¿La NIIF 17 impactará la ganancia de la industria de seguros?

– Nuestra industria viene operando con márgenes muy bajos, el que está saliendo perjudicado es el consumidor, porque cuando los números no dan la empresa puede quebrar y quién responde por aquellos consumidores que confiaron su futuro a la compañía.

“La NIIF 17 es tan dura que exige trabajar desde ya, dos años antes, debido que las cifras de 2021 deben ser comparadas con el año anterior, y de no realizar los ajustes en 2019 que está a la vuelta de la esquina, el reporte de 2010 no se verá tan bonito y comenzará a castigar a la empresa. Es un gran esfuerzo, pero no es exclusivo de Panamá, porque es global y nos permitirá comparar, entre otras cosas, un estado financiero de una empresa panameña con cualquiera de Europa o de Latinoamérica”.

– ¿Los ajustes podrían traer más concentración del mercado asegurador?

– Esa es una teoría y la respeto. La penetración del seguro en Panamá es tan baja y hay mucho mercado todavía. Con 200,000 pólizas de vida activas, cuando la población económicamente del país es de 1.4 millones de personas. No puede ser que tengamos siete millones de celulares activos y que el panameño vea más beneficios en este dispositivo que invertir en una póliza de seguros.

“Hablar de consolidación, es como si dijéramos ese mercado seguirá virgen porque nosotros vamos a consolidarnos, lo que hace falta son trabajadores porque el potencial es enorme.

“La Fundación Mapfre, estimó la brecha en seguros de Panamá, arriba de los $3,000 millones en primas. Hay muchísimo trabajo por hacer para estar hablando de consolidación y aprendamos a explotar este trabajo, a llevarlo en una buena lid.

“El 12 de noviembre del presente año, la Ssrp realizará una nueva jornada informativa de la agenda de trabajo respecto a la entrada en vigor de la NIIF 17”.

José Hilario Gómez

