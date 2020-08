No hay peor ciego que el que no quiere ver: TJN

La red internacional independiente denominada The Tax Justice Network (TJN) se lanzó en el parlamento británico en marzo de 2003. Dicha red está compuesta por un grupo de expertos dedicados a la investigación, análisis y cabildeo en el área de impuestos globales y el rol de la evasión fiscal, la elusión fiscal, la competencia y los paraísos fiscales. Sus objetivos con el entendimiento, el debate y la promoción de reformas, especialmente, en países pobres. No están alineados con Partido o ideología política.

John Christensen, presidente de TJN, menciona en un escrito de Naomi Fowler el 20 de julio de 2020 que “los países que no son miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) deben reconocer que los países miembros de la Ocde solo están interesados en proteger sus intereses y que estos no pueden pretender que representan los intereses del resto del mundo. Por lo tanto, si los países no miembros de la Ocde, el resto del mundo, quieren convertirse en creadores de reglas y no receptores de reglas deben rechazar las pretensiones de los países de la Ocde. Se necesita un creador de reglas legítimo, global. Idealmente, deberían ser la Organización Naciones Unidas (ONU) que asuma el rol de ser creador de las reglas del mundo.” (el subrayado es nuestro).

La idea de que no sea un club privado de países ricos el que determine las reglas fiscales en el mundo es correcta y recibe completo apoyo de TJN. La ONU, que fue creada para estimular el diálogo justo y equitativo entre todos los países del mundo, es quien debe liderar este esfuerzo por crear un marco fiscal que promueva un “level playing field”. Los países pequeños y sus economías, igual de importantes que las de países desarrollados, tendrían un lugar donde pueden ser escuchados y no sencillamente, ser avasallados por los países desarrollados. La ONU, que ha ido cediendo espacio e importancia como árbitro mundial, debería aprovechar este tema para volverse tan relevante como lo fue en algún momento. Es lo correcto según el Derecho Internacional Público que no reconoce las reglas que imponen la Ocde y la Unión Europea (UE) a la fuerza, en su propio beneficio, sin tomar en cuenta el daño que hacen a los demás países.

Se necesita un foro donde se pueda explicar lo obvio: Que son los bancos europeos, principalmente, los que permiten la corrupción y el lavado de dinero a gran escala sea producto de la evasión fiscal, del narcotráfico o de la corrupción. Huelgan los ejemplos de las bellezas que hacen los financistas europeos para llenar sus bolsillos, desde esconder las fortunas nazis robadas a familias hebreas durante el Holocausto hasta Danske Bank, el entramado reciente de lavado de dinero más grande de la historia.

Tomemos los ejemplos de las constructoras españolas como FCC. El diario la Prensa reportó el día 3 de agosto de 2020 que “Según documentos a los que tuvo acceso el periódico SonntagsZeitung: 82 millones de euros fueron pagados en sobornos, a través de un banco suizo, para obtener el contrato. Este es el resultado de la sentencia de la Tribunal Penal Federal, a mediados de mayo.”

Sin embargo, la noticia -por que los europeos son expertos echando balones afuera- será que se usó una sociedad panameña y que Panamá es un país corrupto. Todos los escándalos tienen que ver con bancos de primera línea en Europa y nadie se los hace notar. Como muestra un botón, miren en una sola noticia todos los bancos que aparecen. ¿Hay alguno panameño? Ver: Sobornos de la construcción del Metro terminaron en un banco suizo; https://www.prensa.com/judiciales/sobornos-de-la-construccion-del-metro-terminaron-en-un-banco-suizo/.

Otro ejemplo. Resulta que el rey emérito Juan Carlos de Borbón de España constituyó una fundación de interés privado en Panamá para recibir fondos de la realeza de Saudí Arabía -en concepto de qué no se sabe- y posteriormente, traspasárselos a su amiga Corinna. ¿Cuáles son los titulares? Que el rey emérito estableció una fundación en Panamá, no el nombre del banco europeo que se prestó para recibir y distribuir los fondos en la cuenta abierta a nombre de la fundación. Es decir, los bancos europeos utilizados en esta trama fueron engañados por el mero uso de la fundación panameña. El cañonazo de $100 millones que recibieron de la monarquía saudí no les dio ni hipo.

Nos han hecho creer, a los panameños y al mundo entero, que un vehículo jurídico solito -como si tuviera vida propia- abre la cuenta en un banco panameño, con banqueros panameños corruptos, que saben que el objetivo de la sociedad es cometer una ilegalidad y que todo es culpa de Panamá. Es hora de que le hagamos saber al resto del mundo que los bancos europeos comen mucha candela.

Y si el gobierno no tiene el interés, el tiempo o la valentía de limpiar la honra y dignidad de Panamá, lo tendrá que hacer la empresa privada; pero ya basta de ser el chivo expiatorio de los europeos hipócritas.

Misonius Rufus

Abogado y analista internacional