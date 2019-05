No mentir ni robar, código de conducta que aplicará Cortizo a sus ministros

Laurentino “Nito” Cortizo, presidente electo de Panamá, dejó claro a su equipo de Gobierno que adoptará el código de conducta que desde el primer día le enseñaron en la Academia Militar de Valley Forge.

“No mentir, no robar, no hacer trampas ni permitir que nadie las haga”, son los principios éticos que aplicará a los miembros de su Gobierno.