Nombran a Raúl Alemán Zubieta como presidente de Empresa General de Inversiones

Raúl Alemán Zubieta fue nombrado como presidente de Empresa General de Inversiones, S.A. (EGI) en reemplazo de Federico Humbert Azcárraga, quien falleció el pasado 2 de noviembre de 2017.

La información consta en un hecho de relevancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores, tras una reunión realizada este 21 de noviembre, donde además se aprobaron otros cambios en la junta directiva de esta empresa.

Alemán Zubieta ejercía como vicepresidente y secretario en la junta directiva de EGI, empresa tenedora de acciones de compañías con operaciones principalmente en las siguientes industrias: banca y servicios financieros, seguros, distribución de petróleo y sus derivados, envases plásticos y telecomunicaciones.

En tanto que se nombró a Juan Raúl Humbert Arias como vicepresidente y secretario y a José Alberto Humbert Arias como nuevo director de EGI.

La estructura corporativa de EGI se compone de la siguiente manera: Banco General, S.A. y subsidiarias, Empresa General de Petróleos, S.A. dueña del 100% de Petróleos Delta, S.A. y Empresa General de Capital, S.A. dueña del 60% de Plastiglas Holding Co., Inc. y dueña del 15% de Telecarrier International Ltd, según consta en la Bolsa de Valores de Panamá.

