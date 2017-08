“Nos preocupa que se trate de llevar a un ajuste salarial que no sea cónsono con la realidad”: Severo Sousa

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) periodo 2017-2018, Severo Sousa, no duda que los indicadores macroeconómicos de Panamá muestren que “estamos muy bien” en cuando al crecimiento sostenido; sin embargo, desde el sector empresarial advierte que hay temas clave que se deben tomar en cuenta desde el sector gubernamental para beneficio de todos.

En entrevista con ElCapitalFinanciero.com, Sousa citó entre estos temas clave: La revisión del salario mínimo, la desaceleración económica que atraviesa Panamá y la situación de la Zona Libre de Colón (ZLC). De hecho, Sousa representa en el Conep a la Asociación de Usuarios (AU) de esta zona franca cuyo movimiento comercial se ha afectado en el último quinquenio.

>> Desde el Conep, ¿cuál es su visión actual de la situación económica de Panamá?

A niveles macro estamos muy bien, tenemos un crecimiento sostenido del 5.6%; se ha presentado un presupuesto para 2018 y se espera un crecimiento del 6%. En este sentido creo que lo estamos haciendo muy bien. Sin embargo, cuando lo vemos a nivel de calle, del día a día de todo el mundo, no se siente ese tipo de crecimiento. Por el contrario, la gente siente que hay algún tipo de “desaceleramiento” por ponerle un término. La gente siente en términos generales que las cosas no van tan bien, en el día a día, como se refleja en los números macro.

>> ¿A qué atribuye usted esa percepción?

No es solo un tema de percepción sino de realidad. Y la realidad tiene que ver con que el sector público, lo que aporta al desarrollo diario de la economía, no se está haciendo al mismo ritmo que venía de la administración anterior a esta o al mismo tipo de ejecución que se solía hacer. Era mucho más ágil la ejecución del gobierno anterior. Y era más ágil porque se saltaban algunos procesos, en algunas ocasiones, con tal de agilizar y de esa manera el dinero llegaba más rápido.

Con esto quiero decir que los pagos que tiene que hacer el gobierno por las diferentes obras [en ejecución] en muchos casos están estancados. Hay pagos que tienen retrasos hasta de un año, otros menos, pero al final esto va mermando esa economía diaria, porque en la medida que no se ejecutan esos pagos, obviamente esos dineros no llegan al pueblo.

>> ¿Qué diría usted que hace falta o qué habría que tomar en cuenta para mejorar la situación?

No se ha superado del todo el tema de la desconfianza que se tiene en ciertas instituciones con respecto a lo que se venía haciendo y al nivel de transparencia que se les quiere dar hoy en día.

Sobre lo que se puede hacer para mejorar, ya hemos tenido una conversación con el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De la Guardia, y hemos quedado en conformar una comisión o algún tipo de consejo en el que estarían involucrados varios ministros y varios gremios del sector privado con el fin de buscar soluciones. Creo que la idea que tenemos ambos es que la comisión se pueda conformar este mes de agosto para que comience a hacer el análisis primero previo, y luego entonces arrojar resultados, buscar soluciones y comenzar a implementarlas lo antes posible.

>> Comienzan las discusiones para la revisión del salario mínimo, ¿cuáles son sus expectativas?

La Comisión de Salario Mínimo va un poco lenta. No tuvo su primera reunión que debió realizarse un par de meses atrás… La primera reunión ha sido ahora en agosto. Ese retraso puede traer un poco de tensión porque van a tener que hacer muchas más reuniones y eso es complicado para el sector privado, que como saben participa de esto de manera voluntaria, pero también tiene otras obligaciones y hay mucha información que analizar.

Estamos sumamente preocupados de que se politice este tema como ha sucedido en otras ocasiones. No solo en esta administración sino en otras administraciones. Estamos preocupados de que se trate de llevar un ajuste salarial que no sea cónsono con la realidad de la economía y con el diario vivir que tenemos los empresarios, sino que siendo un periodo preelectoral se quiera buscar un ajuste al alza con tal de mantener contenta a la gente. Como quien dice: “caer en prácticas populistas”, que no se deben tener.

>> Preliminarmente, ¿ya se ha hablado de algún tipo de ajuste (porcentaje) del salario mínimo?

No, no como tal. Normalmente, se espera que se establezca la mesa, se comienzan a revisar los factores económicos y se comienza a ver el tema. Sin embargo, me atrevería a decir que el porcentaje de incremento, si lo llega a haber, debe ser bastante bajo. [Puede ver: Instalan comisión que definirá nuevo salario mínimo en Panamá a partir de 2018]

>> ¿Bastante bajo es…?

Yo soy de los que piensa que no es necesario un ajuste como tal. En los últimos años hemos logrado doblar el salario mínimo y un poco más. Nos hemos puesto a la vanguardia, tenemos el salario mínimo más alto en la región latinoamericana y dudo que nos alcancen en buen rato. La inflación no ha sido la gran cosa y la tasa de desocupación se ha mantenido en 5.6%. Entonces, habría que ver si realmente es necesario hacer un ajuste. [Puede ver: Mercado laboral panameño crece entre expectativas conservadoras]

>> ¿Qué opina usted de la unificación de zonas que se mencionó en la pasada revisión de salario mínimo?

En ese momento, no estuvimos de acuerdo ni siquiera cuando se eliminó una tercera zona. Creo que es prudente tener diferenciaciones [de zonas salariales] porque a raíz de eso fue que en áreas que eran impactadas por el turismo, como las playas, se abarcó dentro de esa zona a otros distritos que no tienen el mismo tipo de ingresos. Y en estos distritos, como están sujetos al mismo incremento que se dio en la zona de playas, hay negocios o empresas que no han podido sobrevivir, muchos relacionados con el tema agropecuario.

>> Finalmente, ¿cuáles serían otros temas considerados relevantes dentro de las proyecciones para el cierre de 2017?

Espero que en el caso de ZLC que ha sido muy afectada, el tema con Colombia se cierre positivamente porque eso afectará positivamente a la ZLC, fuera de otros temas que tiene pendientes. Espero que [el movimiento comercial] termine al alza versus lo que ha venido pasando en la zona libre. También espero que el sector turismo, ya una vez que se ha planteado un plan importante, comience a levantarse un poco. Eso debe incidir positivamente en el comercio al por menor, que es el otro sector que está sumamente afectado.

