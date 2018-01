Nueva jornada de entrega de Cepadem para jubilados que cobran por ACH será del 5 al 6 de febrero

El 5 y 6 de febrero continuará la entrega de los Cepadem a jubilados que cobran por ACH

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que los días 5 y 6 de febrero continuará la entrega de los Certificados de Pago Negociables de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem) a los jubilados que cobran por transferencia bancaria (ACH).

Se trata de la segunda jornada masiva de entrega de estos certificados, que da seguimiento a la que se realizó los días 15 y 16 de enero en 10 sitios en la capital.

Escuela de Los Andes, Instituto Rubiano, Colegio Estado de Israel, Colegio Richard Neuman, Instituto América, Escuela República de Chile, Colegio Francisco Beckman, Escuela Ricardo Alfaro, Casa de Jubilados de Chepo y la Arena Roberto Durán son los sitios donde se harán las entregas de los certificados en esta ocasión, tal como se hizo a mediados de enero.

Para verificar en qué lugar el jubilado debe cobrar sus Cepadem, deberá consultar la plataforma digital que habilitó el MEF.

Con su número de cédula o seguro social el beneficiario podrá conocer a qué lugar debe asistir, si su Cepadem está impreso”.

De no estar impreso, en el sistema no le aparecerá el lugar ni fecha de retiro, de lo contrario, deberá asistir al lugar que el sistema le indique en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Durante la jornada masiva que se realizó entre el 15 y 16 de enero, 30,000 beneficiarios retiraron sus certificados, mientras que otros 10,000 quedaron pendientes.

Estas personas que no cobraron sus Cepadem, podrán retirarlos durante los primeros días de febrero.

Los certificados corresponden a la segunda partida del Décimo Tercer Mes retenida entre los años 1972 y 1983″.

En total, 100,000 beneficiarios del Cepadem han podido recibir sus certificados desde que la entrega empezó el 5 de diciembre de 2017.

Esta entrega se podrá extender, según las estimaciones, hasta por seis meses más, aunque las autoridades han explicado que intentan acelerar el proceso.

Los montos que recibirán los beneficiarios varían de acuerdo con el salario que percibía la persona entre los años 1972 a 1983 en el caso del sector privado o el sueldo entre los 1974 a 1983 para el sector público y la cantidad de años que laboraron durante ese periodo.

