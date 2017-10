Nuevas tendencias tecnológicas: ¿Amenazas para el sector asegurador?

Su objetivo era generar inquietud y reflexión entre el grupo de corredores de seguros que estaban presentes en la sala.

Los cambios en el mundo se están dando a una velocidad tal, que las nuevas tendencias están reemplazando los servicios a los que los consumidores están acostumbrados, y por ende al mensajero también.

Solo hay que dar un vistazo a lo que ha pasado en el mundo en al menos los últimos 15 años.

Blockbuster fue reemplazado por Netflix, Uber ha reemplazado el servicio de los taxis en muchas partes del mundo, la fotografía digital e instantánea en los celulares reemplazó a Kodak, y así hay muchos ejemplos en la historia.

“Antes los cambios se daban cada 100 años, ahora se están dando cada 2 a 3 años. La tecnología nos está planteando unos cambios muy constantes, entonces nos obliga a que nos adecuemos a estos”, dice Hernán Giraldo, vicepresidente de seguros Sura.

Y esos cambios en las tendencias también han tocado las puertas del sector asegurador.

Giraldo afirma que en el último año se ha dedicado a investigar este tema, y lo que ve es una tendencia de desintermediación en el sector asegurador.

Él habla de la existencia de plataformas tecnológicas que le ofrecen al cliente pólizas de seguros a través de la web, sin la necesidad de un intermediario, llámese aseguradora o corredor de seguros.

“Esas plataformas no son aseguradoras. Es una tendencia, y las tendencias no consultan, no tienen regulación, simplemente llegan, los consumidores las adoptan y no preguntan si es legal o no”, admite el ejecutivo de Sura.

Una de estas plataformas es Lemonade y solo hay que dar un vistazo a su página web y ver su slogan para convencer al consumidor “Forget Everything You Know About Insurance. Instant everything. Killer prices. Big heart”.

Con pocos años de estar en el mercado, la plataforma ofrece pólizas de seguros a precios económicos y resuelve reclamos en cuestión de minutos.

“Hay otra plataforma llamada Hey Guevara, en honor al Che Guevara, que ofrece seguros y hace lo que hace una aseguradora: vende primas, paga siniestros, paga gastos y al final del año en vez de repartir la utilidad, la utiliza en acciones de beneficencia”, comenta Giraldo.

>>¿Qué tanto le debe preocupar a las aseguradoras y a los corredores de seguros la existencia de las llamadas insurtech?

Mucho. Porque si bien la generación de consumidores que compra seguros todavía quiere adquirir sus pólizas y resolver sus reclamos cara a cara con un agente de seguros, la nueva generación de millenials prefiere hacerlo todo de forma instantánea y con la tecnología.

Por eso Giraldo plantea que tanto las aseguradoras como los corredores tendrán que generarle valor a su cliente para permanecer en el tiempo.

Él lo explica de una manera sencilla. Si uno pide un vaso de agua, y la persona la trae con hielo le está agregando valor, pero si le brinda un agua medicinal que le ayudará con la afección que tiene en la garganta, allí le está generando valor.

“Las aseguradoras y corredores debemos ver dónde está el punto en el que generamos valor al cliente. Eso va a hacer la diferencia”, admite

>>¿Cuándo podría llegar esta tendencia a Panamá?

Giraldo dice que es difícil medir cuándo llegará a Panamá y agrega que estas tendencias se adoptan dependiendo de las culturas.

El cliente en Panamá aún está acostumbrado a llevar una relación ‘face to face’ con su aseguradora o con su corredor, pero detrás viene pisando fuerte la generación de los millenial que no privilegian esta relación, sino la oportunidad y el tiempo que les queda para hacer otras cosas.

“Esa es una generación que puede que empiece a usar menos los servicios del corredor de seguros. Es una generación que tiene todo en la web, en el celular, que todo lo puede encontrar en internet y que piense que no requiere de un corredor”, reconoce Giraldo.

También Giraldo plantea que se está dando un cambio en los hábitos de consumo, donde al consumidor le va a generar confianza más la opinión de un amigo o un conocido por determinado producto o servicio, que lo que quiera ofrecer el vendedor.

“Nosotros tenemos nuestra estrategia como compañía que se apalanca en la tendencia de estrategia de riesgos y es la manera en la que estamos desarrollando nuestro negocio. Pasamos de vender pólizas y pagar siniestros a administrar riesgos y administrando tendencias, acompañando al cliente para que identifique los riesgos estratégicos para que garantice su sostenibilidad”, subraya el ejecutivo de Sura.

Al respecto, Douglas Gómez, gerente general de Seguros Infinity, opina que estas tendencias aún están en países como Estados Unidos en una etapa de ensayo y error; pero reconoce que el mercado –sobre todo la nueva generación de los millenials- va a adquirir los seguros a través de herramientas tecnológicas sobre todo productos que sean de fácil adquisición, fácil pago y fácil reclamación como los seguros de automóviles.

Sin embargo piensa que tendencias como Lemonade o Hey Guevara van a demorar en llegar a los países latinoamericanos porque aún la población está acostumbrada al toque humano al ‘face to face’ con el corredor.

“Pero eso va a venir y creo que lo que va a venir a mediano plazo es que la nueva generación de los millenials adquiera productos de fácil adquisición. Habrá productos más especializados, como los seguros de vida, que sí van a necesitar la asesoría de alguien experto y calificado”, reitera.