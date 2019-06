Nuevo Código Tributario de Panamá fomenta pago voluntario del contribuyente

La entrada en vigencia del Código de Procedimiento Tributario impone una norma no escrita pero de lógico cumplimiento: Educarse en materia tributaria.

“La relación fisco-contribuyente que propone este nuevo Código no debe estar en manos solo de especialistas, sino de todo ciudadano y empresario, debido a que los asuntos tributarios nos incumben”, destacó Javier Mitre, investigador de Derecho Tributario, asesor de Asuntos Tributarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y director ejecutivo del Centro de Capacitaciones Profesionales Fiscales (Ccpf).

-¿Qué significa la entrada en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Tributario de Panamá?

-El Código de Procedimiento Tributario de Panamá (Ley 76 de 2019), basado en el modelo de Codificación Tributaria elaborado por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (Ciat), viene a regular por primera vez la relación fisco-contribuyente por razón de la exclusiva aplicación de los tributos.

“Tal como se indica en el artículo 1180 del Código Fiscal, a los de asuntos de carácter fiscal (no tributarios) se les seguirá aplicando el procedimiento fiscal ordinario del Código Fiscal, es decir, que nuestro Código Fiscal estará vigente junto con este nuevo Código Tributario, y coexistirán hasta tanto se elabore un Código Tributario Integral.

“Aun así, esto significa para Panamá un avance en materia de derechos y garantías de los contribuyentes, y el camino hacia una Administración Tributaria (Dirección General de Ingresos) eficaz y eficiente para hacernos más competitivos en la región.

Por primera vez tendremos un cuerpo normativo en materia tributaria que se caracteriza por desarrollar conceptos y principios generales, pero en particular se incorporan reglas encaminadas a mejorar los tiempos de respuesta que se esperan de una administración tributaria moderna, de tal manera que nos permita elevar nuestra posición de país atractivo para las inversiones”.

-¿Puede mejorar la recaudación tributaria con la entrada en vigencia del nuevo Código Tributario?

-Sí se puede mejorar debido a que busca fomentar el cumplimiento voluntario de los tributos. La Administración Tributaria no debe centrar su recaudación en la sanción, sino en el impuesto causado, por lo tanto, el nuevo Código Tributario de Panamá encamina al contribuyente hacia el pago voluntario, y a la vez, mantiene las mismas medidas coercitivas para el cobro de los impuestos.

“Incluso la solución de conflictos en términos razonables puede mejorar la recaudación, toda vez que un conflicto que normalmente puede tomar hasta cinco años, con los nuevos jueces administrativos tributarios puede resolverse en menos de un año”.

-¿Cómo deben prepararse las personas naturales y jurídicas ante esta legislación?

– Una población más consciente de las finanzas públicas se convierte en un mejor fiscalizador de la cosa pública.

“Recomendamos a todos los ciudadanos que participen de los diferentes programas de educación tributaria y que los gobiernos adopten en sus planes de educación la enseñanza en materia tributaria para las nuevas generaciones”.

-¿Cuáles son los aspectos que todavía no están vigentes, pero de igual modo debe existir una preparación para evitar que una vez aplicables no generen impacto económico en personas y empresas?

-Será a partir del año 2020 que se implementará la mayoría de las nuevas reglas. Si bien es cierto, en gran medida se desbordan de nuevos derechos y garantías a favor de los contribuyentes, también entran en vigencia sanciones por la no presentación de declaraciones juradas por los distintos impuestos o no llevar correctamente la contabilidad o registros contables, entre otros aspectos.

-¿Cuáles son los conceptos y actuaciones en general que se deben conocer con respecto a la penalización de la evasión fiscal?

-Todos los ciudadanos y empresarios deben tener presente que ahora tenemos vigente un sistema mixto que castiga la evasión o defraudación de tributos.

“La Evasión Fiscal Administrativa es aquella que demuestra que con dolo se dejaron de pagar los impuestos por montos por debajo de $300,000. La sanción podrá alcanzar hasta tres veces la suma evadida sancionable por la propia Dirección General de Ingresos (DGI).

Cuando el monto supere esa cifra, será considerada Defraudación Fiscal Penal, con una sanción que puede conllevar pena de prisión de hasta cuatro años, sancionable por la justicia ordinaria”.

“También es importante conocer el concepto de Elusión Fiscal, como aquella actuación que conlleve el no pago de impuestos, no porque se actuó con dolo, sino porque se basó en una interpretación de la Ley alejada del sentido u objetivo de la Ley tributaria y no está considerada como un ilícito tributario”.

-¿Qué consideraciones deben tomar en cuenta los agentes contables para evitar incurrir en conductas que generen penalización?

-Las consideraciones serían evitar las causales de evasión o defraudación fiscal.

“Llevar dolosamente contabilidades distintas, que referidas a una misma actividad y ejercicio económico no permitan conocer la verdadera situación de la empresa; falsedad en los libros de contabilidad o los libros o registros establecidos por la ley, destruir intencionalmente los registros contables obligatorios o dejarlos en estado de ilegibilidad o colaborar en la simulación de actos jurídicos que impliquen reducción del valor catastral de una finca u omisión parcial o total del pago del impuesto para sí o para otro, como consecuencia de esa simulación de valores, entre otros”.

-¿Cuáles son los medios para la extinción de la deuda tributaria?

-La obligación tributaria se extingue por pago, compensación, confusión, declaratoria de incobrabilidad, condonación o remisión, prescripción y transacción tributaria.

“El pago de la deuda tributaria, además de dinero en efectivo, cheques, débito o crédito, se puede, de manera excepcional, hacer por pago en especie, debidamente refrendada por la Contraloría General de la República.

“Cuando un obligado tributario o contribuyente esté moroso con el Tesoro Nacional por causa de un tributo nacional, pero a su vez está pendiente de un pago por parte del Estado, se deberá realizar la compensación de dichas cuentas y así extinguir la obligación con la Administración Tributaria.

“La DGI podrá disponer de oficio la no iniciación de las gestiones de cobranza coactiva de los créditos tributarios a favor del fisco, cuando sus respectivos montos no superen la cantidad de $100 y se demuestren gestiones fallidas del cobro en la vía administrativa de dicha deuda tributaria.

Con respecto a la condonación, solo puede ser por ley. Prescribe de oficio y en forma automática, a los 12 años, los impuestos indirectos, y a los cinco años, los impuestos directos”.

-¿Cuáles serán los beneficios y las consecuencias para el contribuyente y el Estado a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código?

-El contribuyente contará con nuevas reglas de procedimiento encaminadas a recibir un servicio por parte la DGI más eficaz al reconocerse una serie de derechos y garantías ausentes en el Código Fiscal, como el derecho a que se le suspenda el injusto interés, correspondiente a la aplicación de intereses moratorios por falta de decisión respecto del recurso de reconsideración.

“La resolución que pone fin al recurso de reconsideración deberá notificarse a más tardar en el plazo de seis meses contados desde su interposición.

“En el caso de la declaración rectificativa, surtirá efecto con su presentación, siempre que determine igual o mayor obligación. Con la creación de nuevos juzgados administrativos tributarios se espera resolver la mora de expedientes.

Dentro de los beneficios para el Estado, se crean nuevas formas de fiscalización por parte de la DGI como las cláusulas anti elusivas, lo que se debe traducir en mayor recaudación”.

-¿Cómo pueden las adecuaciones a las normativas internacionales favorecer a Panamá en la próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi)?

-La legislación panameña se fortalece para cooperar internacionalmente con los casos de evasión fiscal internacional y sobre todo si son determinados como delitos precedentes del blanqueo de capitales, porque ya hacen parte de nuestro Código Penal.

“Además, se refuerzan las medidas para ejecutar solicitudes de asistencia legal mutua por delitos aplicables por asuntos tributarios. No existen excepciones por razones de confidencialidad debido a secretos profesionales o bancarios, cuando dicha información requerida está estrictamente relacionadas con las finanzas de los sujetos pasivos.

De hecho, Panamá ya venía cooperando en este sentido antes incluso de la tipicidad del delito fiscal”.

–¿Qué esfuerzos no puede descuidar el nuevo gobierno en materia de tributación y adecuaciones legales?

-Debe continuar con la modernización del sistema tributario y proponer la adecuación de un Código Tributario Integral, además de pensar en un plan nacional de educación tributaria.

“En cuanto a nuestras relaciones con los organismos internaciones, no esperar las amenazas por incumplimiento de los estándares en esta economía globalizada y competitiva.

“El nuevo gobierno debe fortalecer las capacidades de la administración tributaria, en especial para la implementación objetiva e imparcial de los casos de evasión o defraudación fiscal, las que no sólo mejorarían las recaudaciones, sino que, bien utilizada esta facultad, se convierte en una gran herramienta para combatir la corrupción”.

Violeta Villar Liste

violeta.villar@capital.com.pa

Capital Financiero