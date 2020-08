La Organización de Cooperación para el Desarrollo Económicos (Ocde), atendiendo una consulta pública propiciada por el organismo en febrero de 2020, estudia reducir el umbral de ingresos que se le establece a las empresas multinacionales a efectos del Reporte País Por País (CbCr, por sus siglas en inglés).

Este adelanto sobre la iniciativa de la Ocde la expuso José Luis Galíndez, socio de Galíndez Medrano & Asociados, durante el foro virtual Tendencias del Intercambio de Información en América Latina.

El evento, organizado por la plataforma tributaria Connectax, Iesa y Capital Financiero, moderado por Reynaldo Díaz, de Connectax, también contó con la intervención de los expertos José Andrés Romero, socio fundador de Giintax; de Gemma Paton García, profesora de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Castilla-La Mancha (España) y de Isaac Gonzalo Arias, director de Cooperación y Tributación Internacional del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (Ciat).

Cabe recordar que la Acción 13, a través del proyecto Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (Beps, por sus siglas en inglés), establece que “toda casa matriz última de un grupo multinacional que tenga ingresos consolidados superiores a 750 millones de euros en un periodo fiscal, está obligada a presentar de manera anual el Reporte País por País en el país de residencia fiscal.

En Panamá la cifra debe ser equivalente a balboas a la tasa de cambio a enero de 2015.

En el país fue el 27 de mayo de 2019 cuando entró en vigencia el Decreto Ejecutivo número 46 que establece el Marco Regulatorio País por País.

Galíndez, junto con Frida Medrano, también socia de Galíndez Medrano & Asociados, presentaron varios comentarios durante la consulta pública que realizó la Ocde e incluso participaron en la reunión de mayo sobre el Reporte, implementación, alcance y su contenido.

Con respecto a la reducción del umbral de ingresos de 750 millones de euros, Galíndez observa que en Latam, en general, hay pocos grupos que puedan llegar a ese umbral.

También se están revisando la actualización del tipo de cambio, de euros a la moneda local.

Otro elemento, es la posibilidad de presentar el Reporte por entidad y no por jurisdicción; así como documentar las cifras de manera consolidada.

Estima que las modificaciones puedan tener lugar hacia el año 2021.

José Andrés Romero Angrisano, socio fundador de Giintax, ofreció una visión sobre el intercambio de información para fines tributarios en Latinoamérica.

De manera didáctica, recordó que el origen del intercambio automático de información tiene su génesis en el sistema de retenciones del Impuesto Sobre la Renta Federal en los Estados Unidos, aplicable a los no residentes.

Ocurre que hacia el año 2008 se suscitó un escándalo financiero que vinculó a instituciones financieras suizas que albergaban cuentas de ciudadanos estadounidenses en condiciones de opacidad.

Puedes volver a ver el video aquí

Es decir, el IRS no sabía que estos contribuyentes tenían sus cuentas en Suiza, debido a lagunas del sistema de retenciones de Estados Unidos, que fueron aprovechadas por estos contribuyentes: un dividendo de fuente estadounidense, cuyo receptor fuese una persona jurídica o corporación no estadounidense con cuenta en Suiza y controlada por un ciudadano de los Estados Unidos, se reportaba como pagado a una persona no residente en los EEUU.

Estas prácticas de algunos contribuyentes llevaron a las autoridades de los Estados Unidos a suplementar el sistema de reporte, asociado al esquema de retenciones aplicable a los no residentes, regulado por el Capítulo 3 del Código de Renta Interna de los Estados Unidos.

Estas modificaciones derivaron en la inclusión de un nuevo capítulo al Código de Renta Interna, el Capítulo 4, la normativa conocida hoy en día como Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act) o Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras.

Esta inclusión implicaba la revelación de personas estadounidenses controlantes por parte de las instituciones financieras no estadounidenses, bajo un contrato con el IRS.

Sin embargo, el mundo no vio con buenos ojos que las instituciones financieras se convirtiesen en agentes del IRS y así nace el intercambio automático de información fiscal bilateral bajo el marco de acuerdos entre países.

Romero señala que Fatca fue tomado como modelo por la Ocde para el intercambio de información, bajo el formato conocido como Estándar Común de Reporte (CRS por sus siglas en inglés).

Sin embargo, observa que el modelo de Fatca es asimétrico porque la información que los países aportan a Estados Unidos es mucho mayor que la que reciben de esa nación, porque mantiene vigente una premisa de la imposición a la renta en los Estados Unidos: La corporación extranjera es dueña del ingreso que percibe y, por tanto, el IRS no cuenta con la información de los extranjeros que ejercen el control de esas compañías.

En su perspectiva, esta realidad genera “avenidas de vulneración del CRS” que es plenamente simétrico.

Dijo que las asimetrías de Fatca son conocidas por Ocde que desarrolló unas normas modelo para evitar la elusión del CRS que fueron convertidas en derecho comunitario por la Unión Europea (UE) mediante la conocida DAC 6. Son normas nuevas que formulan “señas distintivas” de esquemas que deben ser considerados como potencialmente elusivos del CRS.

De igual modo hizo referencia al Proyecto TRACE, también de la Ocde, con Finlandia como país piloto. Este Proyecto TRACE está diseñado con base en el sistema estadounidense de retenciones de impuesto en la fuente a receptores no residentes.

Ocde define el TRACE como “un conjunto autónomo de acuerdos y formularios para ser utilizado por cualquier país que desee implementar el llamado sistema de Intermediario Autorizado (AI)”.

De igual modo, Ocde señala que el AI “elimina las barreras administrativas que afectan la capacidad de inversores de cartera para reclamar efectivamente las tasas reducidas de retención de impuestos en origen en las inversiones de cartera”.

Gemma Paton García, profesora de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Castilla-La Mancha (España), señaló, por su parte, que hay necesidad de enfocar de manera estratégica la lucha contra la evasión fiscal y abordar los delitos tributarios.

Estamos, dijo, ante una nueva era de transparencia financiera mundial y se inclinó por aprovechar las herramientas que aportan las cooperaciones globales.

En el caso de América Latina destacó como condicionante la diversidad que existe en materia de conceptualización de tipificación de delito tributario.

Por otra parte, la necesidad de garantizar la aplicación efectiva de la ley.

En general, subrayó que el catálogo de la Ocde, habla de asegurar los mecanismos de cooperación disponibles y entre ellos, el intercambio de información establece una cooperación más intensa.

Isaac Gonzalo Arias, director de Cooperación y Tributación Internacional del Ciat, dijo que es necesario colocar el enfoque estratégico en las administraciones tributarias “y si vamos a cooperar todos debemos hablar el mismo lenguaje”.

Observa que más allá de lo evidente, es necesario ver otras oportunidades en estos acuerdos y tratados.

“La visión de las administraciones tributarias debe ser abierta porque el intercambio puede servir para controlar y brindar servicios, pero también asegura principios de la tributación como el de la equidad”.

Reconoce que como región se ha hecho un gran esfuerzo y son notorios los avances en la implementación de los estándares, “pero todavía falta mucho”.

En Latam y el Caribe, afirma, el perfil de los sistemas tributarios no es igual de allí que muchos territorios se preguntaran por qué cambiar si tenían criterios de renta territorial.

Considera que el gran desafío es incorporar el intercambio de información y la asistencia mutua en los procesos de la administración tributaria, fusionarlos y entenderlos como parte de un mismo proceso.

En su perspectiva el intercambio de información a requerimiento es valiosa, pero es preciso saber identificar los riesgos, que los auditores sepan llevar los casos y las administraciones reconozcan qué pedir, cuándo pedir y cómo usar los datos disponibles.

Violeta Villar Liste

violeta.villar@capital.com.pa

Capital Financiero