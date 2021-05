El Ministerio de Salud (Minsa) informo que hasta el día de ayer, 23 de mayo de 2021, en Panamá se han aplicado 946,249 dosis de vacunas contra la COVID-19 dentro del Programa Ampliado de Inmunización.

Como entidad rectora el Minsa recuerda a la población no bajar la guardia y a pesar de recibir la vacuna contra el COVID-19, es primordial preservar las medidas de autocuidado como el lavado frecuente de manos, el distanciamiento físico, el uso de alcohol, mascarilla, gel alcoholado y pantalla facial.

Informe del Aeropuerto de Tocumen

Por otro lado, el Minsa destaca que desde el pasado mes de octubre de 2020 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen se han realizado 113,498 pruebas y se han detectado un total de 1,398 viajeros positivos con COVID-19.

El reporte de las últimas horas señala que de las pruebas realizadas a los pasajeros que ingresaron a Panamá a través de esta terminal se lograron detectar 10 pasajeros positivos por COVID-19.

Viajeros procedentes de Suramérica

Paralelamente, desde que inició a regir el Decreto Ejecutivo No.260 y 486, que establecen nuevos requisitos de ingreso al país a viajeros procedentes de Suramérica y otros países, se han detectado por prueba de SARS-CoV-2 un total de 142 pasajeros positivos procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela de un total de 16,199 que ingresaron desde la aplicación del decreto.

Doscientos ochenta y un viajeros que no tienen domicilio declarado o no residen en Panamá han sido trasladados a hoteles NO COVID donde permanecerán tres (3) días hasta hacerle una tercera prueba, tal como lo establece la disposición y descartar así si son portadores del virus.

Esto como parte de la vigilancia epidemiológica y genómica que el Gobierno Nacional ha redoblado en cada punto de entrada al país.

Informe epidemiológico

En el mundo se registran 103,190,803 personas recuperadas, mientras que se suman un total de 166,770,399 casos positivos por COVID-19 acumulados y 3,455,423 defunciones para un porcentaje de letalidad de 2.1%.

Para el día de hoy en Panamá se contabilizan 361,903 pacientes recuperados, 347 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 374,121.

A la fecha se aplicaron 6,466 pruebas, y se mantiene un porcentaje de positividad de 5.3%

En las últimas 24 horas se han registrado 3 defunciones, y se totalizan 6,331 acumuladas, para una letalidad del 1.7 %.

Los casos activos al día de hoy suman 5,887. En aislamiento domiciliario se reportan 5,451 de los cuales 5,130 se encuentran en casa y 321 en hoteles. Los hospitalizados suman 436 y de ellos 378 se encuentran en sala y 58 en UCI.