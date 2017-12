Olga Cantillo: ‘Ser madre es ¡lo mejor que me pudo pasar en esta vida!’

La vicepresidenta ejecutiva y gerente general de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., Olga Cantillo, tiene bien claras sus prioridades en la vida. Sabe que detrás del éxito hay un camino de sacrificios, reconoce que ser profesional en este siglo tiene muchas ventajas sobre todo por la conectividad que puede mantener con su familia y dice que no siempre se puede llegar a “todo”.

Y tiene razones para saberlo. En sus 26 años de experiencia profesional en la industria financiera, con especialidad en el ramo del mercado de valores, Cantillo ha tenido distintos cargos de responsabilidad: de operaciones de inversiones y bancarias en bancos y casas de valores a nivel local y regional.

Ha trabajado como vicepresidente de Operaciones en MMG Bank, HSBC Bank Panamá, Banistmo Securities, Inc., entre otros. Actualmente, es asociada fundadora de la Asociación de Mujeres Directoras Corporativas (WCD Panamá), asociada del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá, miembro de Renaissance Executive Forums Panamá y presidente de Asociación de Bolsas de Centroamérica y el Caribe (Bolcen).

Pero más allá de los éxitos profesionales y cargos de responsabilidad por los que ha pasado, Cantillo no duda en expresar lo más importante en su vida: “Ser madre es ¡lo mejor que me pudo pasar en esta vida!”.

En esta entrevista con ElCapitalFinanciero.com, Olga Cantillo habla precisamente de ese rol tan especial, a propósito de este 8 de diciembre, fecha en la que Panamá celebra el Día de la Madre.

>>¿Cuántos hijos tiene (edades)?

Tengo tres hijos, Ann (de 20), Joshua (de 18) y Andrea (de 15 años).

>>¿Qué tan complicado es ser una mamá del siglo 21: profesional, destacada y con hijos que crecen en un mundo exigente e hiperconectado? ¿Cómo logra llegar a todo lo que debe llegar?

Como mujeres profesionales podemos tener durante nuestra carrera diferentes cargos, cada uno de ellos con exigencias distintas. Sin embargo, el rol de madre, en el siglo que sea, es y será siempre el mismo, con sus exigencias y en ocasiones complicaciones. Es un rol que no se puede delegar jamás y es para mí el más importante de cualquier madre.

Evidentemente, ser mujer profesional y cabeza de hogar tienes sus retos y sacrificios; nos toca trabajar en base a prioridades y con horarios extendidos para evitar descuidar nuestras obligaciones profesionales y personales. Lo de hiperconectado para es mí es una ventaja y beneficio de este siglo. El poder estar conectada con una hija que vive fuera del país, mis otros dos hijos aquí y teniendo que viajar, es para mí casi que una bendición.

Te miento si te digo que “todo” lo logro. En ocasiones me toca descartar y sacrificar para obtener resultados, pero gracias a Dios cuento con un sistema de apoyo familiar, en especial el de mi padre.

>>¿Qué ha sido lo más significado de su experiencia como madre?

Conocer el amor incondicional, el poder dividirme en tres para atenderlos y dedicarle el tiempo a cada uno con calidad. No tengo preferido, para mí cada uno es igual de especial y único; los disfruto mucho y me llena cada uno de sus logros.

>>¿Cuál es el legado que le gustaría dejarle a sus hijos?

Sin duda es ser sensible a las necesidades de los demás y agradecidos por las bendiciones y oportunidades que reciben a diario. Con sus actos me confirman que algo he hecho bien y siento “misión cumplida”.

>>¿Cuál diría usted que ha sido su principal logro profesional?

Me llena de gran satisfacción los logros profesionales de las personas con quienes he tenido la oportunidad y privilegio de trabajar. Ver hoy en día como gerentes, vicepresidentes, ejecutivos principales y en otras posiciones a compañeros que trabajaron conmigo e iniciaron como asistentes y, en algunos casos, hasta como practicantes de secundaria es, definitivamente, mi principal logro profesional. He tenido la oportunidad de trabajar en excelentes entidades y el ser hoy la Gerente de la Bolsa de Valores de Panamá, es sin duda un logro profesional.

Para mí, haber trabajado durante ocho años en MMG Bank y formar parte de su crecimiento orgánico es también un logro. Cuando ingresé el banco ya contaba con diez años de trayectoria y me fui, no solo con la satisfacción de haber cumplido mi objetivo, sino también engrandecida con sus valores de compañerismo y éticos.

>>¿Cuáles son sus pasatiempos, qué disfruta hacer?

Mi pasatiempo favorito es hacer manualidades, específicamente scrapbooking y, últimamente, he tenido intentos fallidos para aprender a tejer. Disfruto también de la naturaleza y estar al aire libre, aunque confieso que no he podido hacerlo con la frecuencia que quisiera.

>>¿Algo que quisiera agregar sobre su experiencia de profesional y madre?

No es fácil cumplir con ambas funciones, pero las disfruto. Me encanta mi trabajo, sus logros y retos y el ser madre es ¡lo mejor que me pudo pasar en esta vida!

