OMS: 100 países reportan ahora casos de coronavirus

La Organización Mundial de la Salud dijo el domingo que 100 países ahora están reportando casos de coronavirus con más de 100,000 personas reportadas como enfermas.

“Si bien es muy grave, esto no debería desanimarnos”, dijo el Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Hay muchas cosas que todos, en todas partes, pueden y deben hacer ahora”.

Tedros elogió a Italia por “tomar medidas audaces y valientes para frenar la propagación del coronavirus [y] proteger a su país. Están haciendo sacrificios genuinos”.

Italia, con 233 muertes, más que cualquier otro país fuera de China, impuso un nuevo decreto de emergencia el domingo, bloqueando la parte norte del país con una cuarta parte de la población de Italia.

La parte norte del país incluye la región de Lombardía y la capital financiera, Milán. Además, Italia cerrará otras 14 provincias, incluida Veneto, donde está Venecia.

Los viajes dentro y fuera de las áreas estarán muy restringidos hasta principios del próximo mes, ya que el país busca reducir la marea de muertes por el virus. También se ha ordenado el cierre de museos, teatros, cines y otros lugares de entretenimiento.

En Estados Unidos, donde ha habido al menos 19 muertes, el presidente Donald Trump dijo en Twitter: “Tenemos un plan perfectamente coordinado y ajustado en la Casa Blanca para nuestro ataque contra CoronaVirus. Nos movimos MUY temprano para cerrar fronteras a ciertas áreas , que fue un regalo del cielo. El vicepresidente está haciendo un gran trabajo. Los medios de noticias falsos están haciendo todo lo posible para que nos veamos mal. ¡Triste!”.

We have a perfectly coordinated and fine tuned plan at the White House for our attack on CoronaVirus. We moved VERY early to close borders to certain areas, which was a Godsend. V.P. is doing a great job. The Fake News Media is doing everything possible to make us look bad. Sad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 8, 2020