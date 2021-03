OMS no publicará informe provisional sobre la investigación de COVID-19 en China

Un artículo del diario estadounidense The Wall Street Journal informó que los investigadores de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que visitaron China recientemente para determinar los orígenes de la aparición del virus COVID-19 no publicarán un informe provisional prometido de sus hallazgos.

El artículo del Journal, publicada el jueves, informó que el equipo de la OMS decidió no publicar su resultado provisional “en medio de las crecientes tensiones entre Beijing y Washington”.

Otro grupo internacional de científicos ha pedido a la OMS que realice una nueva investigación sobre los orígenes del COVID-19.

Los científicos que solicitaron una nueva investigación dijeron en una carta abierta el jueves que el equipo de la OMS “no tenía el mandato, la independencia ni los accesos necesarios para llevar a cabo una investigación completa y sin restricciones”.

Los científicos también señalaron en su carta que los investigadores de la OMS en China se unieron a sus homólogos chinos.

Alerta de la FDA

La Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. emitió una advertencia pública el jueves sobre los dispositivos de imágenes térmicas o escáneres utilizados por muchas empresas para medir la temperatura elevada, un síntoma del COVID-19.

La alerta de la FDA indicó: “El uso inadecuado de los sistemas puede proporcionar lecturas de temperatura inexactas debido a una variedad de factores”.

La agencia también dijo que ha enviado “varias cartas de advertencia” a las empresas que están “ofreciendo a la venta sistemas de imágenes térmicas no aprobados, no autorizados y no autorizados”.

El centro de la Universidad de Johns Hopkins que gestiona la pandemia dijo el viernes temprano que hay más de 115 millones de casos de COVID en todo el mundo. Estados Unidos se mantiene en el primer lugar de la lista con casi 29 millones de infecciones, seguido de India con 11 millones y Brasil con 10,7 millones.

